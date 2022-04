5 věcí, se kterými lze počítat u nového Macu Pro s Apple Silicon

Když Apple zhruba před dvěma lety představil čipy Apple Silicon, většině jablečným příznivcům jednoduše spadla brada. O to větší nadšení pak po několika měsících vzbudilo představení prvních jablečných počítačů s těmito čipy, které se ukázaly jakožto velmi výkonné, zároveň však také úsporné. Apple uvedl, že chce do dvou let od představení nabídnout Apple Silicon u veškerých svých počítačů – a dost možná tohle slovo opravdu dodrží. Aktuálně už totiž k dokončení přechodu stačí představit nový Mac Pro, který jako jediný aktuálně stále nabízí procesory Intel. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 informací o Macu Pro (2022), které byste měli vědět.

Ú Úvod 1 Nový design 2 Extra výkonný čip 3 Dokončení produktové řady Mac 4 Menší možnosti úprav 5 Datum představení Další stránka Stránka 0 / 5