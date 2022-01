Mac Pro s Apple Silicon nebude tak snadno upgradovatelný jako model s Intelem

Když Apple v roce 2013 přišel s novým designem svého nejvýkonnějšího počítače Mac Pro, kromě obdivu sklidil i spoustu kritiky za nedomyšlený odvod tepla v kombinaci s mizernou upgradovatelností. “Popelnice”, jak tomuto stroji lidově přezdívá, byla však naštěstí v roce 2019 nahrazena novým typem Macu Pro, který je jak z hlediska odvodu tepla, tak i upgradovatelnosti daleko přívětivější, což ostatně potvrzuje i celá škála modulů, kterými je mohou majitelé v pohodlí domova vylepšit. Tento luxus však bude pravděpodobně s příchodem Maců Pro s Apple Silicon minulostí.

Čím dál více na sobě nezávislých zdrojů potvrzuje obavy mnoha uživatelů právě ve formě nemožnosti jednoduchých upgradů nové generace Macu Pro a to z logického důvodu – jiného řešení čipu. Řada Apple Silicon je totiž velmi zjednodušeně řečeno vytvořena tak, že je vše integrováno či minimálně úzce propojeno v čipu nebo s čipem, což jinými slovy znamená, že jakákoliv jednoduchá možnost upgradu, která by byla plnohodnotná v porovnání s Applem integrovanými prvky není možná – tedy minimálně teď. A jelikož čipy Apple Silicon právě z tohoto řešení těží, nemůže si Apple dle zdrojů dovolit jej kvůli Macu Pro přepracovat, kvůli čemuž tak budou jeho možnosti upgradu oproti Intelácké verzi velmi omezené či v krajním případě zcela vyřazené. Zda jsou tyto zvěsti pravdivé či nikoliv nicméně ukáže zřejmě již červen, ve kterém by se na WWDC mohl nový Mac Pro ukázat.