Máte doma původní HomePod? Možná jej prodáte za víc než za kolik jste jej koupili

Když Apple na WWDC v roce 2017 světu poprvé odhalil svůj chytrý reproduktor HomePod, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Na jedná stranu se totiž jednalo v očích jablíčkářů o skvělý hardwarový kousek, na stranu druhou však o kousek velmi drahý. S odstupem času se však ukazuje, že cena nakonec nemusela být až takový “přestřel”, jak se mohlo na první pohled zdát. Nyní jsou za něj totiž jablíčkáři ochotni dát ještě mnohem víc.

Na ceny, za které se nyní prodávají původní HomePody, se zaměřil konkrétně portál The Verge, který zanalyzoval nabídky na celé řadě online tržnic v čele s eBay. Zjištění, která se mu podařila učinit, jsou do značné míry zarážející a dokazují, že oblibu HomePod skutečně měl, byť ne tak velkou, jak Apple s jeho představením plánoval. Zatímco po odhalení byla totiž jeho cena 349 dolarů, kterou Apple o rok později snížil na 299 dolarů, za poslední rok se jen na eBay prodávaly HomePody (a to jak nové, tak i použité) s průměrnou prodejní cenou 347,61 dolarů – tedy o více než 15 % dráž, než kolik stály, když Apple ukončil jejich prodeje. To však není ani zdaleka to nejzajímavější. Zcela nové, nerozbalené HomePody se totiž na témže místě prodávaly za průměrnou cenu 432,27 dolarů s tím, že v průběhu uplynulého týdne se nerozbalené HomePody prodávaly průměrně za 638,76 dolarů. Rozbalené a používané HomePody se pak minulý týden prodávaly průměrně za 336,03 dolarů – tedy opět o poznání dráž než za kolik Apple prodával reproduktor před ukončením jeho prodejů.

Vzhledem k tomu, že počet prodávaných HomePodů – a to jak nových originálně zabalených, tak i těch použitých – postupem času klesá, jelikož začínají pozvolna “odcházet”, je víceméně jasné, že jejich hodnota časem ještě poroste. Je nicméně otázkou, zda do ní nakonec nehodí vidle samotný Apple ukončením softwarové podpory kvůli tomu, že v reproduktoru tepe čipset A8 z iPhonu 6. Pokud tomu ale tak nebude, bude s trochou nadsázky z HomePodů skoro až investiční elektronika.

Původní HomePody lze stále sehnat například na Alze