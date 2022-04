Apple prozradil, jak probíhalo testování čipů M1 při pandemii COVID-19

Rozhovory s vrcholnými představiteli Applu jsou často velmi zajímavé. Jeden takový poskytl taktéž senior viceprezident pro hardwarové technologie Johny Srouji. Rozhovor se týkal přechodu na Apple Silicon, což lze označit za jeden z nejdůležitějších kroků posledních dlouhých let.

Rozhovor s The Wall Street Journal nabízí jedinečný pohled na tohoto muže, jenž je často viděn během akcí společnosti Apple, kde se diskutuje o nejnovějších čipech společnosti Apple pro iPhone, iPad a Mac. Srouji se připojil k Applu v roce 2008 a byl pověřen vedením vývoje čipů pro ‌iPhone‌. O 7 let později se stal členem vedení společnosti a začal být podřízen pouze Timu Cookovi. Téma rozhovoru se ale netočilo jen kolem Apple Silicon, ale také okolo pandemie.

„Co jsem se v životě naučil? Promyslete si všechny věci, které můžete nějakým způsobem sám ovlivnit. Pak ale musíte být flexibilní, adaptivní a dostatečně silní, abyste se mohli orientovat, když věci nejdou zcela podle vašeho plánu. Významným příkladem je Covid.“ Když dorazila pandemie, Apple byl zrovna ve fázi vrcholného testování M1, což byla pro inženýry noční můra.

„Zpoždění testování nových čipů nepřicházelo v úvahu, a tak došlo k návrhu nového testovacího procesu. Tým nastavil kamery po laboratořích, aby inženýři mohli čipy kontrolovat na dálku. Byl to druh změny, který by si kdysi v Applu, kde je utajení a kontrola na prvním místě, šlo jen těžko představit. Když se hardwaroví inženýři společnosti Apple snažili navrhnout čipy co nejefektivněji pro konkrétní potřeby, softwaroví návrháři společnosti vyladili počítače tak, aby vyhovovaly specifikacím, které byly nejvíce požadovány.“ Srouji dodal, že vše muselo být precizní, aby se mohly dodávat co nejlepší produkty. Všichni v týmu si prý uvědomovali, že Apple není firma na výrobu čipů. Ve vývoji museli také dlouhé roky předvídat, jakým směrem se trh a používání zařízení posune. Neustále bylo třeba vyvíjet, testovat a držet krok.

Závěrem byla pochopitelně položena otázka na budoucí směřování čipů Applu. Jak by ale každý odhalil, jeden z nejvýše postavených mužů Applu odmítl cokoli komentovat. Máte zkušenost s čipy Apple Silicon?