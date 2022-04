Aplikace na iPhonu vás dokáží sledovat i přes zákaz

Apple se neustále snaží přicházet s novými funkcemi, díky kterým se při používání jablečných zařízení můžeme cítit v ještě větším bezpečí. Relativně nedávno, konkrétně s vydáním iOS a iPadOS 14.5, jsme se dočkali představení App Tracking Transparency (ATT), což je speciální funkce, díky které se vás každá aplikace musí předem zeptat na to, zdali vás může sledovat. V případě, že aplikaci přístup ke sledování nepovolíte, tak o vás nebude schopna shromažďovat jakákoliv data – tedy takto by to mělo fungovat v praxi.

Pravdou je, že ATT doopravdy funguje a plní svůj účel. Jak už to tak ale v dnešním světě bývá, tak se neustále hledají různé chyby a způsoby, jak určité systémy obejít – a naprosto stejně je tomu i v tomto případě. Nový nezávislý průzkum expertů z anglického Oxfordu totiž poukazuje na to, jakým způsobem se vývojářům daří obcházet různé bezpečnostní funkce iOS a iPadOS a sledovat tak uživatele i přesto, že jim k tomu nedali právo. Jedinci, kteří za průzkumem stojí, se rozhodli analyzovat celkově devět různých aplikací pro iOS, které jsou schopné na serveru vygenerovat identifikátor uživatele, a to i skrze nepřidělený souhlas ke sledování. Ukázalo se, že za tímto způsobem stojí čínská společnost Alibaba, která je schopna sledovat své identifikátory napříč vícero aplikacemi, díky čemuž může o uživatelích zjistit podrobné informace a přesně tak cílit reklamu a obsah.

Dále se v rámci zmíněného průzkumu věnovala pozornost téměř 1800 různým aplikacím, a to před a po zavedení ATT. Ukázalo se, že čtvrtina těchto aplikací říká, že nesbírá žádná data o uživatelích, 80 % z nich však stále využívá minimálně jednu sledovací knihovnu. Průzkum dále hovoří o tom, že ty největší a nejmocnější společnosti, které se zaměřují na sledování uživatelů, jsou schopné i nadále uživatele sledovat, a to využitím nespočtu různých metod. I když by se nyní mohlo zdát, že je funkce ATT zbytečná, když společnosti uživatele i nadále sledují, tak věřte, že tomu tak rozhodně není. Díky ATT se totiž Applu podařilo vývojářům sledování uživatelů výrazně ztížit. Vývojáři navíc k tomu nemohou o uživatelích získávat stejné množství dat jako předtím, jelikož využívají pouze chyby v systému. Je pravděpodobné, že do budoucna si Apple na tyto obcházející praktiky posvítí a ATT ještě dále vylepší, takže se budeme moci cítit ještě bezpečněji.