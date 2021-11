Antisledovací systém Applu připraví sociální sítě o obří peníze

Pamatujete si na kritiku ze strany sociálních sítí, které čelil Apple poté, co oznámil novinku ve formě App Tracking Transparency, která výrazně zjednodušuje přehled jablíčkářů o jejich sledování aplikacemi a potažmo i jeho možné odmítnutí? Vzhledem k tomu, jak intenzivně se do kritiky pouštěl třeba takový Facebook určitě ano. Nářky sociálních sítí se však nyní dají díky analýze portálu Financial Times velmi dobře pochopit, jelikož přináší konkrétní částku, o kterou sociální sítě ve druhé polovině letoška přijdou.

Po zavedení vyskakovacích oken informujících o tom, že je uživatel aplikací sledován a ať tedy tento úkon povolí i nadále či jej zruší se podle průzkumu Financial Times naprostá většina jablíčkářů ze sledování odhlásila, což pro inzerenty znamená jednoduše to, že už nejsou schopni mapovat, co se daným uživatelům líbí a kvůli tomu na ně nejsou schopni cílit své reklamy. A jelikož necílené reklamy fungují daleko méně než cílené, přijde do konce roku Facebook, Twitter, YouTube a řada dalších sociálních sítí dohromady o zhruba 10 miliard dolarů, což zcela určitě pocítí.

Novinka Applu má mít největší vliv na Facebook, který byl na sledování uživatelů založen a který měl vzhledem ke své velikosti a solidní reklamní síle nasazeny své ceny pro propagaci poměrně vysoko. Nyní však se ztrátou schopnosti lepšího cílení jeho dosavadní zákazníci houfně prchají na jiné platformy v čele s TikTokem, které byly sice antisledovacím systémem Applu také zasaženy, ale jsou alespoň levnější a tedy využívání necílených reklam až tak finančně nebolí. Je nicméně otázkou, zda se tato strategie vyplatí i z dlouhodobého hlediska, či zda reklamní průmysl přejde nakonec na úplně jiný model fungování.