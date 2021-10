Facebook se oficiálně přejmenoval! Víme, na co

Spekulace z posledních týdnů točící se kolem přejmenování Facebooku jsou u konce. Zakladatel této firmy a stejnojmenné sociální sítě Mark Zuckerberg totiž doslova před pár minutami oznámil, že se Facebook skutečně chystá změnit jméno. Ke změně však nedojde u sociální sítě, nýbrž u firmy jako takové.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Firma Facebook mění svůj název na Meta, čímž se dokonale odliší od sociální sítě Facebook a i zbylých sociálních sítí ze Zuckerbergova impéria. Ten změnu názvu okomentoval tak, že Facebook je velmi omezený název na to, aby mohl reprezentovat v budoucnu vše, co má firma v plánu. Přijetí názvu Meta má pak odrážet to, kdo lidé ve firmě jsou, co dělají a co doufají, že vybudují s tím, že Zuckerberg věří v to, že do budoucna bude na jeho firmu pohlíženo jako na jakýsi metavesmír, jelikož bude sdružovat extrémní množství nejrůznějších “světů”. Jak se lidem vryje nový název Meta pod kůži nicméně ukáže až čas.