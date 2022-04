Alza zavádí skvělé inovace: Rozdělte si objednávku na víc kusů či si ji prohlédněte ve 3D

Pokud rádi nakupujete na Alze, mohly by vás zaujmout novoty, které si pro své zákazníky tento největší český prodejce počítačů a elektroniky připravil. Super je u nich hlavně to, že se točí jak kolem zvýšení uživatelského komfortu například při výběru daného produktu, tak i kolem zpříjemnění doručování objednávek.

Stalo se vám někdy, že jste si objednali vícero věcí, ale skladem byla jen část objednávky, kvůli čemuž se tak protáhlo její doručení? Tento problém je nyní minulostí. Alza totiž zavádí novinku ve formě možnosti rozdělit již vytvořenou objednávku na víc kusů s tím, že ty skladem pošle co nejdříve, zatímco ty, co skladem nejsou, dopošle, jakmile je zajistí. Super je, že ačkoliv se tak jedná ve své podstatě o dvojí doručování, zaplatíte jen jedno poštovné. To druhé – čekací – je totiž na Alzu.

Zde však Alza v žádném případě nekončí. V mobilní aplikaci na kompatibilních smartphonech totiž začala nabízet možnost zobrazit si skrze ní 3D model vybraných produktů, ke kterým vytvořili jejich výrobci potřebné podklady. Díky tomu si tak můžete vyzkoušet, jak by vypadala daná věc u vás doma, potažmo si ji můžete detailně prohlédnout a tím se ujistit v tom, zda pro vás má cenu či nikoliv. Možnost 3D zobrazení je k dispozici v mobilní aplikaci přímo v “profilu” daného produktu.

Kompletní nabídku Alzy naleznete zde