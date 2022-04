MagSafe Battery Pack, potažmo MagSafe baterie, je tady s námi už nějaký ten pátek. Jedná se o jakousi externí powerbanku, která využívá technologie MagSafe, se kterou přišel Apple společně s iPhony 12 (Pro). Co si budeme nalhávat, pro většinu jedinců se bohužel nejedná o úplně ideální produkt, a to především kvůli nízké kapacitě baterie, kvůli které iPhone dobijete jen o pár desítek procent. Tak jako tak se ale jedná o produkt, který využívá nespočet uživatelů a i když se to nemusí zdát, tak i takový MagSafe baterie má svůj vlastní operační systém, potažmo firmware, který Apple čas od času aktualizuje.

Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak víte, že Apple vydal poslední aktualizaci MagSafe Battery Packu včera. Nejednalo se o nic extra zásadního, a to do té doby, než se přišlo na to, že touto aktualizací došlo ke zvýšení výkonu, pomocí kterého se iPhone skrze něj MagSafe baterii může nabíjet. Konkrétně jsme se dostali z 5W nabíjení na 7.5W nabíjení, což je aktuálně maximum, kolik iPhone dokáže bezdrátově zvládnout. Ihned po zjištění této informace se začaly objevovat dotazy na to, jak lze MagSafe baterii aktualizovat – postupy jsou v tomto případě dva a oba jsou velmi jednoduché.

Jak aktualizovat MagSafe Battery Pack

V případě, že nechcete nic řešit, tak stačí, abyste MagSafe Battery Pack klasickým způsobem využívali. To znamená, že pro aktualizaci firmwaru, která se provádí automaticky, stačí, abyste jej připojili k iPhonu. Apple však uvádí, že v tomto případě může trvat až týden, než se aktualizace provede. Dobrou zprávou je, že pokud se vám nechce čekat, tak můžete využít způsob druhý, který je výrazně rychlejší. Konkrétně stačí, abyste vzali Lightning – USB-C kabel, pomocí kterého připojte MagSafe baterii k Macu či iPadu, který je připojen k Wi-Fi. Tímto způsobem by se měla aktualizace firmwaru provést během zhruba pěti minut.

Jak zjistit verzi firmware MagSafe Battery Packu

Jestliže chcete získat rychlejší 7.5W nabíjení skrze MagSafe Battery Pack, tak je nutné, abyste na něm měli firmware ve verzi 2.7.b.0 a popřípadě novější. Pro zjištění toho, jaký firmware máte na vaší MagSafe baterii nainstalovaný stačí, abyste ji prvně připojili k iPhonu. Následně přejděte do Nastavení → Obecné → Informace, kde rozklikněte řádek MagSafe baterie. Poté už aktuální verzi firmwaru zjistíte v příslušeném řádku.