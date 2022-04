5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte se slevou (21. 4. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro Mac i PC, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Děj populární hry s názvem DAYZ se odehrává v postapokalyptickém světě, který zaplavili nebezpeční nemrtví. Vy jste jedním z mála přeživších, a vaším úkolem bude i nadále bojovat o život, spojit své síly s ostatními a bránit se zákeřným zombie útokům.

Původní cena: 39,99 € (23,99 €)