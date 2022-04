iOS 16 nabídne stejné ikony jako macOS

O sjednocení nebo alespoň co největším vizuálním přiblížení ikon iOS a macOS se mluví v podstatě od chvíle, kdy Apple vydal poslední verzi iOS. Sjednocení mezi iOS a macOS bychom se měli dočkat již letos a to s příchodem iOS 16 a macOS 13 Mammoth. Nový operační systém pro Mac sice nabídne stejné ikony jako jeho aktuální verze, ovšem ty v iOS 16 by se měly změnit tak, aby se právě ikonám v macOS podobaly, respektive byly stejné.

Apple se tak snaží zjednodušit používání stejných aplikací a usnadnit orientaci napříč jeho operačními systémy. Informace o tom, že se sjednocení ikon dočkáme již letos na podzim, přinesl poměrně známý leaker Majin Bu, který úspěšně předpověděl novinky týkající se aktuálních operačních systémů před jejich oficiální prezentací Applem. Majin Bu taktéž předpověděl informace o nových iPadech, jenž se následně potvrdily. Je tedy opravdu vysoce pravděpodobné, že se letos skutečně dočkáme nových ikon v iOS, které však již známe z macOS.