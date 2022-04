Problémy s motýlkovou klávesnicí MacBook Pro/Air

Komerční sdělení: Apple v letech 2015 a 2016 představil aktualizované klávesnice pro MacBooky a MacBooky Pro a debutoval s novými motýlkovými klávesami s mechanickými spínači pod každou klávesou, které minimalizují tloušťku a zároveň zajišťují příjemný stisk pod prsty. Motýlkové klávesy byly v počítačích Mac nabízeny v letech 2015 až 2019.

Motýlkové klávesnice byly bohužel velmi kontroverzní a byly označovány za jedno z nejhorších konstrukčních rozhodnutí společnosti kvůli jejich náchylnosti k poruchám způsobeným drobnými částicemi, jako jsou drobky, nebo problémům s teplem. Všechny motýlkové klávesnice v modelech MacBook Pro, MacBook a MacBook Air představených v letech 2016 až 2019 (a v případě MacBooku v roce 2015) mají motýlkové klávesy, které mohou být náchylné k selhání.

Společnost Apple v roce 2019 začala motýlkovou klávesnici postupně vyřazovat a od května 2020 se v nových modelech MacBook Air a MacBook Pro již nepoužívá, ačkoli starší stroje budou mít problémy i nadále, protože je nelze aktualizovat na nové nůžkové spínací mechanismy.

V čem je problém?

Motýlkové klávesy používají mechanismus, který se liší od nůžkového mechanismu používaného u tradičních klávesnic. Motýlkový mechanismus se mu říká proto, že součásti pod klávesou připomínají motýlí křídla, která mají uprostřed kloub, a nikoli překrývají se jako nůžky.

Společnost Apple přešla na motýlí mechanismus, aby vyrobila tenčí klávesnici, což je možné, protože každá klávesa se při stisku pohybuje méně, takže je potřeba méně místa. Klávesnice poskytuje uspokojivý zdvih a stabilitu při stisku každé klávesy, ale bohužel se tenký motýlkový mechanismus může zanášet drobky, prachem a jinými částicemi, což má za následek, že se klávesy nestisknou správně, klávesy vynechávají, nebo se opakují písmena.

Porucha klávesnice je u MacBooků problémem, protože výměna klávesnice zpravidla vyžaduje výměnu celé horní sestavy počítače (topcase), což není levná oprava, zvláště pak u autorizovaných servisů.

Kterých Maců se to týká?

Problémy s klávesnicí se mohou vyskytnout u 13″ MacBooků Pro z let 2016, 2017 a 2018 a 15″ MacBooků Pro z let 2016, 2018 a 2018. Dále pak MacBooků Air z let 2018 a 2019

Podle samotného vyjádření společnosti Apple se problémy s motýlkovou klávesnicí vyskytly pouze u „malého procenta“ uživatelů počítačů Mac, ale neoficiální tvrzení a vysoká viditelnost problému vedly k tomu, že veřejnost má za to, že většina motýlkových klávesnic selhává. Pravděpodobnost poškození se zvyšuje, pokud je uživatel MacBooku „náruživý pisálek“ a je schopen provést na klávesnici více úderů za minutu než běžný uživatel.

Co mám dělat, když se mi porouchá klávesnice?

Bez ohledu na to, jaký MacBook, MacBook Air nebo MacBook Pro máte, měli byste se obrátit na autorizovaný servis Apple, kde vám nabídnou možnosti opravy. Na tuto závadu je uznaný opravný program přímo od výrobce. Tento program je uznáván u zařízení mladších než 5 let. Podmínkou je, aby zařízení nebylo poškozené tekutinou. Bohužel modely z roku 2016 již z tohoto programu vypadly, většinou Vám tedy servis nenabídne jiné řešení než vyměnit celý topcase vč. nové klávesnice a baterie což nemusí být ekonomické.

V některých případech, kdy se pod klávesu dostane velký drobek, se klávesa citelně zablokuje. V některých případech můžete s klávesou zatřepat, abyste drobky odstranili a klávesa opět fungovala, doporučujeme také klávesnici vyfoukat stlačeným vzduchem. Bohužel někdy ani to nemusí pomoci. Klávesa může být zespodu mechanicky poškozená, fyzicky odpadávat, mechanismus klávesy může být zaseknutý, mikrospínač pod tlačítkem může být zoxidovaný. V takových případech většinou autorizovaný servis opravu zamítne z důvodu poškození uživatelem.

