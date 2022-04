Do interního úložiště vašeho iPhonu se ukládá opravdu ledacos. Jedná se například o fotky, videa, dokumenty, hudbu či například zprávy, které odešlete a přijmete v rámci nativní aplikace Zprávy, a to včetně příloh. Úložiště všech zařízení je pak samozřejmě omezeno a zvolit si jej můžete pouze při prvotní konfiguraci jablečného telefonu. To znamená, že jednotlivá data místo v úložišti zabírají. Nároky na úložiště se samozřejmě postupem času zvyšují, což je problém především pro majitele starších zařízení – ještě relativně nedávno měly iPhony k dispozici úložiště o kapacitě 16 či 32 GB, což už je aktuálně, kdy je k dispozici v základu 128 GB a maximálně 1 TB, opravdu bída.

Jak na iPhone nastavit automatické mazání starých zpráv

Takoví uživatelé starších jablečných telefonů se musí o úložiště zajímat více než jiní. Kromě toho, že ho musí různými způsoby šetřit a nakládat s daty, tak mimo jiné ho musí také uvolňovat. Existuje nespočet způsobů, pomocí kterých je možné nepotřebná data z úložiště iPhonu smazat. Jak bylo zmíněno výše, tak určitá data zabírá také nativní aplikace Zprávy, ve které se shromažďují veškeré poslané zprávy, včetně příloh. Takto si můžete nastavit, aby docházelo k automatickému mazání starých zpráv po určené době:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte o kus níže, kde najděte a otevřete Zprávy.

kde najděte a otevřete Následně se opět přesuňte směrem dolů, a to až ke kategorii Historie zpráv.

a to až ke kategorii V rámci této kategorie rozklikněte jedinou kolonku Ponechat zprávy.

Zde už jen stačí, abyste si vybrali automatické mazání zpráv po 30 dnech nebo 1 roku.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu nechat automaticky mazat zprávy, které jsou starší více než 30 dní, popřípadě 1 rok. I když se to na první pohled nemusí zdát, tak Zprávy dokáží v úložišti zabírat opravdu hromadu místa – tento údaj si můžete zobrazit v Nastavení → Úložiště: iPhone. Osobně mi například zprávy zabírají nejvíce místa ze všech aplikací. Postupným mazáním zpráv tak můžete docílit toho, že úložiště nimi nebude zahlceno a uvolníte tak místo pro ostatní data.