Elon Musk je nejbohatším bezdomovcem světa

Zakladatel Tesly a SpaceX Elon Musk je sice světem vnímán jako jeden z největších vizionářů dnešní doby, ale také jako jedna z nejkontroverznějších veřejně známých osob na světě. Nutno nicméně otevřeně přiznat, že na kontroverzi si Musk vcelku zakládá a rád ji různými způsoby přiživí. Přesně to se mu ostatně povedlo i v čerstvém rozhovoru pro americký TED.

Když se reportér začal Elona vyptávat na práci a na to, jak ji celkově zvládá skloubit se životem, bydlením a tak podobně, Musk mu odpověděl, že v současnosti nevlastní žádný dům a když je v okolí Bay Area, kde sídlí většina laboratoří a kanceláří Tesly, přespává primárně u svých přátel, což je vzhledem k tomu, že se jedná o nejbohatšího muže světa s čistým jměním ve výši 251 miliard dolarů něco skoro až neuvěřitelného. Neuvěřitelností je však v Muskově životě o poznání více. V další části rozhovoru totiž Elon prozradil například to, že ani nevlastní žádnou jachtu či podobné výstřelky, jelikož nejezdí na dovolenou a tudíž by mu byla k ničemu. Jedinou výjimkou je soukromé letadlo, které však dle svých slov potřebuje, jelikož bez něj by musel být v práci méně, což nechce.

Ačkoliv nelze nikdy s jistotu říci, zda Musk svět svými slovy neklame, jelikož se mnohokrát pustil na podobně tenký led, pokud budeme brát jeho slova za pravdivá, nebudou se dát označit jinak než za neuvěřitelná. Přeci jen, s tak obřím majetkem, jakým Musk disponuje, by kdekdo čekal luxusní domy a byty, lodě či celkově život zpříjemněný movitými i nemovitými věcmi. Na druhou stranu je ale pravda, že Musk se svým chováním milionářským manýrům nikdy neblížil.