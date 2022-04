Formulify: Widgety, které si fanoušci F1 zamilují!

Pokud jste fanoušci F1, pak to určitě znáte. Ve čtvrtek odpoledne netrpělivě brouzdáte na webu Sport 1 a v nepřehledném kalendáři se snažíte najít, kdy máte zapnout telku a usednout k tréninku, sprintu, kvalifikaci nebo závodu. Tomu je však nyní konec a to díky perfektnímu widgetu Formulify. Ten je skutečně tím nejlepším pro milovníky F1, co jsem kdy měl možnost vyzkoušet. Sám mám oficiální aplikaci F1, dokonce si platím F1 TV ovšem nic z toho není tak přehledné, jako Formulify. Jedná se o sérii widgetů, z nichž některé jsou zdarma a některé si můžete navždy odemknout za 79 Kč. Widgety si můžete přidat jak do notifikačního centra, tak samozřejmě i do domácí obrazovky.

Celkově je k dispozici pětice widgetů, které vás informují o postavení jezdců na startu následujícího závodu, o tom, jak skončil poslední závod a to včetně krásné fotografie vítězného monopostu, aktuálním postavení jezdců v poháru jezdců a postavení týmů v poháru konstruktérů. Nechybí ani to nejdůležitější a to je widget, ve kterém se okamžitě dozvíte, kdy se konají jednotlivé tréninky, kvalifikace, sprint a závod v nadcházejícím víkendu. Vše je velmi přehledné a líbivé ve stylu oficiální grafiky F1. Pokud tedy fandíte F1, pak je Formulify něco, co by vám v iPhonu rozhodně nemělo chybět.

Formulify si můžete stáhnout přímo zde.