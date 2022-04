Jaké mobily byly u nás populární na přelomu tisíciletí

V dnešní době světu bezkonkurenčně vládnou nejrůznější typy chytrých mobilních telefonů s dotykovým displejem. Řada z vás si ale jistě pamatuje také na dobu, kdy byly na trhu k dostání pouze tlačítkové mobilní telefony. Pojďme si v dnešním retro článku společně zavzpomínat na to, jaké mobily vládly trhu koncem devadesátých let a na přelomu milénia.

Jedna Nokia vládne všem

Mezi nejpopulárnější výrobce mobilních telefonů patřila ve své době bezesporu finská Nokia se svým heslem „Connecting people“ a známým logem dvou spojených prstů (vzhled loga se v průběhu let samozřejmě měnil). Mobilní telefony z dílny této firmy se těšily velké popularitě díky jednoduchosti svého používání, příjemnému designu, ale také široké nabídce, ze které si mohli vybrat jak běžní uživatelé, tak i nároční milovníci nejnovějších technologických trendů.

Když se řekne Nokia, spoustě lidí se vybaví stará dobrá 5110 – spolehlivý mobil podlouhlého tvaru s malou anténkou, který si koncem devadesátých let u nás dokonce vysloužil titul Mobil roku. Velké popularitě se ale těšily také „třicítkové“ Nokie, případně rozměrnější komunikátory se spoustou užitečných funkcí, elegantní, drobná a luxusní Nokia 8210 nebo třeba legendární „banán“ – Nokia 8110, která si dokonce zahrála v kultovním prvním Matrixu.

Siemens, Alcatel a ti druzí

Přestože Nokia patřila mezi nejpopulárnější výrobce, nebyla rozhodně jedinou značku na tehdejším trhu s mobilními telefony. Jisté oblibě se těšily také mobilní telefony značky Ericsson. Tento výrobce měl na kontě poměrně slušnou sbírku zajímavých mobilů – oblíbeným se stal například „manažerský“ Ericsson R320 s typickým modře podsvíceným displejem, elegantní T68 s barevným displejem (tento model byl již ovšem záležitostí počátku nového tisíciletí), nebo třeba drobný Ericsson T28 z roku 1999 s vyklápěcím krytem klávesnice a krátkou, plochou anténkou.

Zapomenout bychom neměli ani na mobily značky Siemens. Koncem devadesátých let minulého století se poměrně velké popularitě těšil například Siemens C25 nebo drobný a odolný Siemens M35i, který se na rozdíl od dříve zmíněného sourozence mohl pochlubit absencí vyčnívající fyzické antény. Značka Siemens také podobně jako třeba Ericsson začala poměrně brzy koketovat s barvami na displejích. V roce 1997 například spatřil světlo světa model S10, jehož displej se mohl pochlubit na tu dobu nezvyklými čtyřmi barvami.

Na trhu s mobilními telefony se jednu dobu poměrně dobře dařilo také značce Alcatel. Z dílny této značky vzešly jak modely pro náročnější – například poměrně nákladný Alcatel One Touch 501 s 1,3” displejem se schopností zobrazovat animace, který nabízel také možnost připojení k internetu – tak i méně nákladné telefony, jako byl třeba Alcatel One Touch 300 nebo zaoblený Alcatel OT Easy. Tuzemští uživatelé si možná vzpomenou i na Philips Savvy, který bylo možné získat coby součást předplacené sady. Koncem devadesátých let koloval vtip o tom, že mobilní telefon je jediná věc, u které se muži předhánějí, kdo ji má menší. Pravdou je, že „pádla“ se příliš velké popularitě netěšila, a možná i proto se v roce 2000 rozhodla například společnost Sony vyrukovat s maličkým CMD-Z5. Kromě drobných rozměrů se pyšnil například váhou 82 gramů, jeho cena byla ale opravdu velmi vysoká. Jakým mobilem jste na přelomu milénia disponovali vy? A po kterém jste toužili?