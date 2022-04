2 196 740 Kč: Tolik zaplatíte za všech šest počítačů od Applu v nejvyšší konfiguraci

Pokud byste se z nějakého důvodu rozhodli koupit si všechny počítače od Applu, které jsou aktuálně k dispozici, pak si do košíku budete mít možnost přidat Mac mini, Mac Pro, MacBook Air, iMac, Mac Studio a MacBook Pro. Když zvolíte všechny počítače od Applu v nejvyšší CTO konfiguraci a zároveň k nim nepřidáte žádný software ani doplňky, dostanete se na částku 2 196 740Kč, a to včetně DPH. Pokud jste plátce DPH, pak můžete odečíst částku 381 252Kč, kterou vám buď stát vrátí nebo na ni odvedete na DPH za dané období méně. Bez daně z přidané hodnoty tak stojí to nejlepší, co Apple nabízí v oblasti počítačů 1 815 488Kč.

To, co je na všem zřejmě nejzajímavější je fakt, že pokud se budeme bavit o částce s DPH, pak ze sumy téměř 2 200 000Kč patří částka 1 550 990Kč jednomu jedinému počítači, kterým je Mac Pro. Zbývajících pět strojů v nejvyšší konfiguraci a včetně daně tak koupíte za necelých 650 000Kč. Druhým nejdražším strojem je Mac Studio s cenou 236 990Kč, což je 6,5x méně, než kolik si Apple účtuje za Mac Pro. Chápeme, že Mac Pro je určený pro zcela jiné lidi a je možné jej vybavit například 1,5 TB operační paměti, což paradoxně také tvoří většinu jeho ceny v nejvyšší konfiguraci, i tak je však zajímavé, že nejdražší a druhý nejdražší stroj od sebe dělí 6,5násobek ceny. Na třetím místě je pak 16″ MacBook Pro s cenou 180 990Kč. Ostatní počítače se pak ani v nejvyšší konfiguraci nedostanou přes sto tisíc korun s tím, že nejlevnějším strojem v nejvyšší výbavě, který si můžete pořídit je MacBook Air za 62 tisíc.

Upřímně by nás zajímalo, zda si někdy někdo v ČR/SR objednal Mac Pro v nejvyšší konfiguraci a pokud ano, pak by nás ještě víc zajímalo, k čemu daná sestava slouží a o kolik usnadňuje práci oproti jiným strojům, které Apple nabízí. Pokud někoho takového znáte, budeme rádi, když nám napíšete a budeme s ním mít možnost udělat například rozhovor.