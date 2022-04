Zhruba před dvěma lety představila jablečná společnost své vlastní čipy Apple Silicon, které následně za několik měsíců nasadila do prvních zařízení. Čipy Apple Silicon nabízí oproti Intelu nesrovnatelně lepší poměr výkon za watt a kromě toho, že jsou o mnoho více úspornější, tak u určitých čipů nabízí také o dost větší výkon. „Problém“ s čipy Apple Silicon je ale ten, že oproti procesorům Intel běží na jiné architektuře. To jednoduše řečeno znamená, že aplikace, které vývojáři na Macy s procesory Intel vytvoří, nemohou na čipech Apple Silicon fungovat. Z toho důvodu Apple vytvořil překladač kódu Rosetta 2, který dokáže vzít kód aplikací pro Intel a „přeložit“ jej pro čipy Apple Silicon tak, aby mu rozuměly a mohly tak fungovat. Samozřejmě Rosetta 2 nebude k dispozici donekonečna a jedná se tak pouze o dočasnou funkci, která dříve nebo později z macOS zmizí.

Jak na Macu s M1 spustit aplikaci určenou pro Intel

Pro spuštění aplikace, která je určená pro zařízení s procesory Intel, na Macu s Apple Silicon je tedy nutné, abyste měli překladač kódu Rosetta 2 nainstalovaný – jedná se o doplněk systému. Když poprvé spustíte Mac s Apple Silicon, tak Rosetta 2 není součástí systému a je třeba ji stáhnout. Automaticky by vám měl systém nabídnout její stažení po spuštění jakékoliv aplikace, která je určená pro Intel. Někteří uživatelé si ale stěžují na to, že se jim tato možnost neobjeví. V tom případě je nutné provést ruční instalaci skrze Terminál, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu otevřeli nativní aplikaci Terminál. Terminál najdete v Aplikacích ve složce Utility, popřípadě jej spustíte skrze Spotlight.

Jakmile aplikaci Terminál spustíte, tak se vám zobrazí okno, do kterého se vkládají příkazy.

Nyní je tedy nutné, abyste si zkopírovali příkaz, který přikládám níže:

/usr/sbin/softwareupdate --install-rosetta --agree-to-license

Po zkopírování přejděte zpět do Terminálu a příkaz zde vložte.

a Nakonec už jen stačí, abyste příkaz provedli stisknutím klávesy Enter, čímž se spustí instalace Rosetta 2.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na váš Mac s Apple Silicon manuálně nainstalovat překladač kódu Rosetta 2. V případě, že se vám tedy instalace Rosetty 2 nespustí automaticky po otevření aplikace určené pro Intel, tak nyní již víte, jak instalaci provést. Jak už název napovídá, tak Rosetta 2 je druhou generací překladače kódu od Applu. První verze přišla v roce 2004, kdy kalifornský gigant u svých počítačů přecházel z procesorů PowerPC na Intel – zde byla situace velice podobná jako při přechodu z Intelu na Apple Silicon. Kompletní přechod jablečných počítačů na čipy Apple Silicon by měl být dokonán už opravdu brzy – v době psaní tohoto článku už nabízí Apple s procesorem Intel pouze Mac Pro.