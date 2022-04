Čipy Apple Silicon byly představeny již před téměř dvěma lety, a to na vývojářské konferenci WWDC20. První počítače, které byly těmito čipy vybaveny, pak přišly zhruba o půl roku později. Apple se při představení Apple Silicon zavázal, že zhruba do dvou let budou na těchto čipech fungovat veškeré počítače od Applu. A vypadá to, že tento slib splní, jelikož aktuálně už Apple Silicon nemá pouze Mac Pro, jehož aktualizovaná verze by měla přijít již za pár týdnů na WWDC22, čímž bude celý přechod dokončen.

Jak na Macu zjistit, zdali je aplikace určená pro Apple Silicon nebo Intel

Přechod na Apple Silicon byl určitou výzvou především pro vývojáře. Jablečné čipy totiž využívají odlišnou architekturu, takže aplikace, stavěné na procesory Intel, by klasicky na Macu nefungovaly. Apple sice nabízí speciální „překladač kódu“ Rosetta 2, který dokáže přelouskat kód aplikace pro Intel tak, aby fungovala i na Apple Silicon, avšak nebude k dispozici donekonečna. Takže vývojáři tak jako tak, dříve nebo později, musí pro zachování svých aplikací připravit verzi pro Apple Silicon. A jak na Macu zjistit, zdali je aplikace, která běží, určená pro Apple Silicon nebo Intel, můžete zjistit následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu otevřeli aplikaci Monitor aktivity. Monitor aktivity najdete v Aplikacích ve složce Utility, anebo jej spustíte skrze Spotlight.

Jakmile tak učiníte, tak v horní liště klepněte na záložku Zobrazení.

Následně najeďte myší na Sloupce a zaškrtněte v další úrovni menu možnost Druh.

a v další úrovni menu možnost Tímto se do sloupců v Monitoru aktivity přidá Druh, který už o druhu aplikace informuje.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné zjistit, zdali je aplikace, která běží, určená nativně pro čipy Apple Silicon, anebo zdali je „prohnaná“ Rosettou 2, jelikož je určená pro Intel a vývojář ji prozatím pro Apple Silicon nepřipravil. Vývojáři by měli své aplikace pro Apple Silicon připravit co nejdříve, jelikož není jasné, po jaké době Apple překladač Rosetta 2 vypne. Učinit tak může prakticky kdykoliv, jelikož aktuálně už ty nejvíce důležité aplikace v režimu pro Apple Silicon jednoduše běží.