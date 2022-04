Apple Studio Display odhalil brzký příchod nového Macu mini

Pokud přemýšlíte nad nákupem nového Macu mini, máme pro vás dobrou radu – ještě chvíli počkejte. Vývojáři Stevu Troughton-Smithovi se totiž podařilo ve firmwaru Apple Studio Displaye objevit odkazy na dosud nevydaný Macmini10,1, z čehož jasně vyplývá, že by jej měl kalifornský gigant v dohledné době představit, jelikož jej v současnosti ve spojení s displejem testuje.

Ačkoliv v tuto chvíli nelze z kódu vyčíst jakékoli technické specifikace o novince, v úvahu připadá hned několik možností, co by mohl nový Mac mini nabízet. První možností je přijetí čipu M1 Pro, o jehož nasazení se v minulosti spekulovalo coby o náhradě za Intel verzi Macu mini. Druhou možností je pak přijetí druhé generace čipů Apple Silicon ve formě M2 či rovnou M2 Pro, jelikož základní M2 se od M1 příliš lišit nemá. Jelikož však čipy M2 mají podle některých spekulací odrazit až na úplném konci letoška či začátku roku příštího, jeví se pravděpodobnější nasazení čipů M1 Pro.

Co se týče termínu představení, vzhledem k současnému testování novinky se Studio Displayem se jeví více než pravděpodobné, že k němu dojde co nevidět. Nejpravděpodobnější termín odhalení je pak úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, která je naplánována na 6. června. Na té se zcela určitě představí nové generace OS Applu, ale odhalení hardwaru by tu vzhledem k minulosti Applu taktéž nebylo žádným překvapením.