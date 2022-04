Na Mac Studio v maximální konfiguraci si počkáte 3 měsíce

Pokud se dnes rozhodnete objednat si Mac Studio ve vlastní, takzvané CTO konfiguraci a počítač vybavíte jen tím nejlepším, pak vám na konci možná spadne brada. Jednak vás jistě nepotěší, že se s cenou dostanete téměř 237 tisíc korun, ovšem co vás možná zarazí ještě víc je čekání na nový počítač. Zatím co veškeré ostatní stroje v CTO konfiguraci i při použití těch nejdražších součástek vám Apple je schopný dodat do měsíce, maximálně měsíce a půl a například Mac Pro vám dorazí již za tři týdny, tak v případě Mac Studio Apple odhaduje termín dodání mezi 7. až 21. červencem letošního roku.

Samozřejmě je možné argumentovat tím, jaká panuje ve světě situace, ovšem jak se zdá, tak je to v tomto případě spíše tím, že Apple začal nabízet něco, co ani po měsíci od představení ve skutečnosti nemá nebo má jen v extrémně omezeném množství. Mac Studio totiž rozhodně není produkt, kterého by se prodávaly desítky milionů kusů jako například iPhonů a už vůbec ne v konfiguraci za deset tisíc Euro. I tak na něj však zájemce musí čekat neuvěřitelného čtvrt roku, což je téměř stejný čas, se kterým je dnes potřeba počítat při objednávce nových vozů prémiových značek.