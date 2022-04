Apple omylem zablokoval aktualizace pro Studio Display

Zdá se, že nasazení operačního systému iOS do nedávno představeného Studio Displaye nepřináší Applu jen radosti, ale nyní i první starosti. V posledních dnech si totiž začali jeho majitelé stěžovat na to, že jim na displej nejdou instalovat softwarové aktualizace, které přitom ještě donedávna fungovaly. A jak se zdá, mohl za to omylem samotný Apple.

Teprve relativně nedávno vydal Apple iOS 15.4.1 s opravami chyb, které předešlou verzi iOS sužovaly, přičemž tu přestal záhy podepisovat a tím tak zamezil její instalaci. Háček je však v tom, že ukončením podepisování iOS 15.4 zablokoval rovněž možnost instalovat tuto verzi systému na Studio Display, což je problém, jelikož se jedná zároveň o nejnovější softwarovou verzi, kterou lze na displej dostat. Apple tedy s trochou nadsázky doplatil na univerzálnost iOS.

Naštěstí pro Apple nebyl problém upravit nastavení svých serverů a systémů tak, aby pro Studio Display byla aktualizace i nadále dostupná, zatímco pro iPhony je stále nepodepisovaná a tedy nenainstalovatelná. V současnosti tak Apple již znovu umožňuje update na svůj nejnovější externí displej instalovat, což je pro jeho majitele rozhodně pozitivní.