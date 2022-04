Huupe: Přichází první chytrý basketbalový koš, který vám pomůže stát se lepším hráčem

Společnost Huupe představila první inteligentní basketbalový koš na světě, který vám pomůže s tréninkem i v momentě, kdy nemáte týmové tréninky. Pokud vás navíc přestane bavit pořád jen trénovat, můžete překonávat různé rekordy a soupeřit s kamarády na dálku v tom, kdo z vás je lepší v jednotlivých herních disciplínách.

Huupe je zcela vodotěsný a odolný koš, který by měl vydržet venku jako standardní koše bez jakýchkoli problémů. Je možné nastavit jeho výšku a přizpůsobit si jej vašim vlastním požadavkům nebo například věku. Koš vás sleduje pomocí speciální kamery a místo klasické desky nabízí velký 60 Hz displej s dvojicí 20w reproduktorů. Displej je chráněn speciálním plexisklem, takže na něj můžete házet jako na klasický koš bez toho, aniž byste se museli bát, že jej rozbijete. Konstrukce nespoléhá na žádná závaží, ale naopak na to, že ji přímo zašroubujete, respektive zabetonujete k zemi, což může být trošku nevýhoda obzvlášť například pro nás, kteří zrovna během zimy házet na koš asi nepůjdou a nechtějí, aby byl koš venku i když mrzne. Naštěstí vrchní deska s veškerou elektronikou se dá odmontovat a přes zimu schovat někde v garáži.

Největší vychytávkou Huupe je umělá inteligence a pro začátek desítka profesionálních trenérů, kteří trénují na univerzitách v USA a nechybí mezi nimi dokonce ani jeden trenér z NBA. Koš vám prostřednictvím videí a audia vysvětlí, co po vás trenéři chtějí v jednotlivých trénincích a následně sleduje pomocí speciální kamery, jak vše zvládáte a zda máte správnou techniku, rychlost a úspěšnost. To následně vyhodnocuje a upravuje vám na míru další a další cvičení, abyste se čím dál tím víc zlepšovali. Vše jde tak daleko, že by měl koš dokázat zjistit, zda máte například správnou techniku odrazu nebo střelby a sám vás upozornit na moment, kdy děláte chyby. Navíc věci jako je například střelba jsou opravdu o desítkách až stovkách tisíc pokusů, které si prostě musíte zažít a je nesmírně důležité, abyste každý z těchto pokusů dělali technicky správně. Pokud se tedy chcete posouvat a nemáte někoho, kdo tomu rozumí a je ochotný s vámi trávit nespočet hodin na hřišti, pak je Huupe jasnou volbou. Koš nabízí jak Bluetooth, tak Wi-Fi rozhraní a bude kompatibilní s aplikací pro iOS a Android, se kterou jej můžete propojit a mít tak tréninky a statistiky vždy k dispozici, ať už jste kdekoli. Některé tréninky nebo například protahování totiž nemusíte nutně dělat pouze s košem, ale můžete vyrazit i na atletický ovál nebo do posilovny.

Chytrý koš Huupe včetně celé konstrukce tak, jak jej vidíte na videu stojí $3,995, tedy zhruba 90 000Kč, což se sice na první pohled může zdát jako vysoká částka, ovšem na druhou stranu kvalitní venkovní koše, na které již skutečně stojí za to si zaházet se pohybují cenově okolo 20 tisíc korun. Je jasné, že hře 1 na 1 se nic nevyrovná, ale když už nemáte k dispozici kamaráda, můžete s ním hrát věci jako shot-out nebo trénovat střelbu i v případě, že je na druhém konci světa. Mezi tréninky steamem si můžete zlepšovat své dovednosti díky trenérovi přímo v koši, který vás sleduje a zlepšuje vaši techniku. Když vezmete v potaz, kolik pak stojí kvalitní trenéři na hodinu soukromé lekce, pak máte za pár měsíců koš bohatě zaplacen jen tím, co jste ušetřili. Záleží tedy jen na tom, zda vše bude fungovat skutečně tak, jak autoři prezentují. Pokud ano, pak věřím, že si své zákazníky tato vychytávka rozhodně najde.