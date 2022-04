Recenze Zagg InvisibleShield Glass XTR D30: Ochranné sklo, které snad ani nejde nalepit špatně

Na trhu lze v současnosti nalézt extrémní množství nejrůznějších ochranných skel na displeje smartphonů. Zdaleka ne do všech se však vyplatí vložit své peníze, jelikož toho z hlediska ochrany či dalších funkcí nabízí pramálo. Na druhou stranu lze ale taktéž sehnat skla, která jsou jedním slovem fenomenální a to jak pro jejich ochranu, tak nadstandardní funkce a technologie, díky kterým s ním budete takřka 100% dlouhodobě spokojeni. V následujících řádcích se vám pak pokusím objasnit to, do jaké z těchto skupin patří konkrétně sklo InvisibleShield Glass XTR D3O z dílny předního výrobce příslušenství Zagg. Právě to nám totiž dorazilo nedávno do redakce na testy a jelikož je mám již zdárně za sebou, nezbývá nic jiného než vás seznámit s jejich výsledkem.

Technické specifikace

InvisibleShield Glass XTR D3O je velmi zajímavé už svými technickými specifikacemi, které jasně dokazují, že se u něj výrobce snažil o to nejlepší, čeho je na poli ochrany displeje schopen. Sklo je například vyztuženo materiálem D3O, který lze zjednodušeně popsat jako hmotu, který je standardně měkká, ale při mechanickém nárazu ztuhne a chová se vyloženě jak pevný předmět. Po nějaké době však opět povolí a vrátí se jí její původní vlastností. Díky tomuto materiálu by tak mělo být sklo dle slov výrobce extrémně odolné proti jakémukoliv poškození, což je rozhodně pozitivní. Jen pro zajímavost, D3O se využívá například při výrobě helem či jiných sportovních doplňků. Já osobně se s ním setkal poprvé zhruba před 8 lety u brankářských chráničů na florbal, které byly na kolenou v klidu měkké, ale při pokleku a prudším pohybu v brankovišti ztuhly, čímž v danou chvíli lépe chránily koleno a poskytovaly i lepší stabilitu. Tehdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se s ním znovu setkám po letech na displeji mého iPhonu.

Co se týče dalších vlastností skla, výrobce u něj nasadil například antibakteriální vrstvu, která by měla materiál chránit před degradací způsobenou mikroorganismy a tedy mu teoreticky prodlužovat životnost. Počítat rovněž můžete s filtrem modrého světla Eyesafe, který by měl být schopen odfiltrovat až 40 % jeho vyzařování z displeje telefonu, čímž by vám měl zajistit menší digitální únavu očí. Potěší ale třeba i to, že Zagg sklo vyráběl s důrazem na citlivost a tedy je vhodné i pro použití na telefonech vášnivých hráčů a tak podobně. Třešinkou na dortu je pak Case Friendly “certifikace” – tedy jinými slovy potvrzení toho, že je sklo bez problému využitelné s originálními kryty výrobce telefonu, potažmo kryty Zagg. Zpravidla je ale Case Friendly zárukou toho, že si sklo rozumí s jakýmikoliv klasickými kryty bez nějakého enormního přesahu přes hrany telefonu. Já sklo testoval například s kryty Spigen, PeakDesign, PanzerGlass, Njord či Apple a ve všech případech jsem se nesetkal s jakýmkoliv vytlačováním a tak podobně.

Velkou přidanou hodnotou tohoto tvrzeného skla je pak dle mého doživotní záruka, kterou na něj výrobce poskytuje po registraci. Podmínky pro uplatnění jsou navíc alespoň dle mého skutečně přívětivé, díky čemuž si tak můžete být jistí, že při “rozstřelení” skla způsobeného pádem či jiným podobným poškozením vám výrobce bez oplétaček poskytne nové. Stačí se zaregistrovat na příslušné stránce a máte klid.

Cena skla Zagg InvisibleShield XTR D3O je 1299 Kč. V ceně je nicméně započítána výše zmíněná doživotní záruka.

Aplikace na displej

Aplikace tvrzeného skla na displej jejich telefonu je pro mnoho lidí hotovou noční můrou. Přeci jen, když s tímto úkonem nemá člověk zkušenosti, může právě lepením sklo za vyšší stovky korun či dokonce tisíc a víc nadobro odrovnat a tím své peníze vyhodit z okna. V případě tohoto skla se však obávat nemusíte absolutně ničeho a to z jednoho jednoduchého důvodů – lepení za vás z velké části vyřešil výrobce. V balení totiž naleznete kromě skla i speciální nalepovací rámeček, do kterého vložíte telefon, následně na něj dle návodu umístíte folii s krycím sklem a je víceméně hotovo. Díky rámečku je totiž bez šance, že byste sklo na displej telefonu nalepili špatně, takže vám stačí z něj jen sejmout ochranné folie a aplikovat jej na vyčištěný displej. Sklo si na něj krásně “sedne” a tím celá “zábava končí. Díky rovnoměrnému nalepení se navíc nemůže stát, že by se někde dotýkalo standardně řešeného krytu a tím byl odchlipováno.

Testování

Přiznám se, že na sklo Zagg InvisibleShield XTR D3O jsem byl velmi zvědavý, jelikož se jedná zcela otevřeně řečeno o jedno z nejdražších skel, ne-li to zcela nejdražší, co jsem kdy na svých iPhonech měl. Po několikadenním testování ale musím říci, že vyšší cena je dle mého adekvátní a to z celé řady důvodů. Tím prvním je bezesporu doživotní záruka, která vám s trochou nadsázky zaručuje neomezený přísun skel po jejich zničení. Druhým je pak extrémně jednoduchá aplikace, díky které sklo na displej nalepíte bez jakékoliv nadsázky naprosto rovně, což je klíčové. Ačkoliv jsem za svůj život nalepil již skutečně mnoho skel jak sobě, tak i mým blízkým a přátelům, čas od času člověku ruka zkrátka trochu ujede a přestože to třeba nemusí být na první pohled úplně vidět, i sebemenší vychýlení může začít po čase způsobovat odchlipování skla krytem či třeba jen swajpováním skla přes jeho hranu, což jinými slovy znamená degradaci jeho ochranných schopností. Zde je tedy skutečně super, že se křivosti bát nemusíte.

Sklo jsem se rozhodl otestovat tím nejlepším testem, který znám – tedy používáním v běžném životě. Po nalepení jsem tedy s iPhonem zacházel zkrátka tak, jak jsem zvyklý, což s sebou obnáší mimo jiné jeho nošení v brašně či batohu se spoustou dalších předmětů, potažmo s jeho přenášením v kapse mnohdy i spolu s klíči, drobnými mincemi či obecně předměty, které mají potenciál sklo hezky poškrábat. Ani po několika dnech testování se však na skle neobjevila byť jen nepatrná vlásečnice, což považuji za značný úspěch. Ten si navíc sklo připsalo bohudík i po jednom nešťastném vypadnutí telefonu z kapsy venku na zem. Následky totiž byly naštěstí nulové, přestože při rotaci po dopadu telefon jeden odraz displejem od země “chytil”. Na odolnost si tedy stěžovat rozhodně nemůžu.

U InvisibleShieldu se mi líbí mimo jiné také to, že u něj výrobce nepoužil černé rámečky, ale rozhodl se jej nechat po celé ploše čistě transparentní. U některých skel je totiž černá hrana “nad displejem” mírně z úhlu vidět, což nevypadá zrovna hezky. Zde ale díky absenci hrany nic podobného nehrozí. Fajn je i to, že přestože disponuje sklo vrstvou proti modrému světlu, absolutně se to nepodepisuje na jeho průhlednosti – jinými slovy obraz zobrazovaný na displeji není nikterak deformován, což je velmi pozitivní. Co se pak týče ovladatelnosti displeje po jeho aplikaci, ta se mi zdá naprosto stejná.

Abych však jen nechválil, je jedna věc, která mě u skla trochu zklamala. Řeč je konkrétně o tom, jak snadno na něm ulpívají nejrůznější šmouhy či otisky prstů. Úplně chápu, že se s touto věcí nedá ve výsledku moc dělat a že se “zamatláním” se potýká každé – nejen tvrzené – sklo. Celá řada výrobců však již své produkty zvládá potáhnout nejrůznějšími vrstvami, které ulpívání šmouh snižují a člověk tak nemá s jejich údržbou až takovou práci. Zde se ale holt musíte smířit s tím, že vás čeká leštění relativně často.

Resumé

Jak tedy Zagg InvisibleShield Glass XTR D3O závěrem zhodnotit? Na mě osobně udělalo sklo skutečně dojem a to jak svými vlastnostmi, tak ve výsledku i tím, jak mu výrobce věří s ohledem na doživotní záruku na něj. Když k tomu navíc přičtu extrémně jednoduchou aplikaci na displej iPhonu či minimální viditelnost díky tomu, že sklo kryje de facto celou přední stranu bez jakéhokoliv ohraničení černými rámečky, dostávám pancíř, který na svém iPhonu zkrátka chcete mít. Pokud se tedy ohlížíte po kvalitě a zároveň počítáte s tím, že budete svůj telefon mít delší dobu, myslím si, že se tento kousek pořídit vyplatí. S trochou nadsázky se totiž dá říci, že jeho zakoupením si zajistíte tvrzené sklo de facto do konce života vašeho telefonu.

