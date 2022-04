Užitečné weby, které stojí za pozornost: Test osobnosti, tlačítko pro chvíli nudy a návody všeho druhu

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Scream Into the Void

Potřebujete ventilovat své pocity, máte potřebu vykřičet do světa nějakou konkrétní věc, nebo si zkrátka jen chcete ulevit? Nemáte se komu svěřit, stydíte se, nebo zkrátka jen nechcete druhé obtěžovat? Můžete využít jednoduchou, ale překvapivě užitečnou webovou stránku s názvem Scream Into the Void. Vše, co jí svěříte, zmizí v nenávratnu, nikdo se nic nedozví… a vám se uleví.

Fotogalerie Scream into the Void 0 Scream into the Void 1 Scream into the Void 2 Vstoupit do galerie

Web Scream Into the Void najdete zde.

A Good Movie to Watch

V našem seriálu o zajímavých webech často zmiňujeme také užitečné stránky pro milovníky filmů, a dnešní díl opět nebude výjimkou. Tentokrát se jedná o web A Good Movie to Watch. Pokud máte pocit, že jste již vyčerpali všechny možnosti, které vám nabízí vaše oblíbené streamovací služby, můžete vyzkoušet tuto stránku. Na základě vámi zadaných filtrů, ale třeba také na základě náhodného výběru nebo v rámci různých žebříčků vám tato stránka umí doporučit zajímavé filmy a seriály ke zhlédnutí, které jste možná dosud neznali.

Fotogalerie A Good Movie to Watch 0 A Good Movie to Watch 1 A Good Movie to Watch 2 A Good Movie to Watch 3 Vstoupit do galerie

Web A Good Movie to Watch najdete zde.

16 Personalities

Na internetu lze najít plno více či méně seriózních bezplatných testů osobnosti. Ten, který najdete na webu 16 Personalities, samozřejmě nemůže nahradit profesionální služby, můžete jej ale využít k otestování vlastní osobnosti a k lepší orientaci v tom, kým vlastně jste. Kromě testu jako takového zde najdete také zajímavé informace o jednotlivých typech osobnosti a spoustu dalšího.

Fotogalerie 16 Personalities 0 16 Personalities 1 16 Personalities 2 16 Personalities 3 +2 fotky 16 Personalities 4 Vstoupit do galerie

Web 16 Personalities najdete zde.

Instructables

Rádi se učíte novým věcem a chtěli byste si ve chvíli volna něco vyrobit, uvařit, upéct, uplést, nebo si vyzkoušet nějaký zajímavý návod? Vše potřebné najdete na webu s názvem Instructables. Tato skvěle zpracovaná stránka nabízí obrovskou spoustu podrobných návodů všeho druhu, samozřejmostí jsou také instruktážní videa a postup, popsaný krok za krokem.

Web Instructables najdete zde.

Bored Button

Každý z nás se někdy nudí. Zastihla nuda právě i vás? Pak vaše kroky mohou zamířit na web Bored Button, na kterém vás čeká jeden jediný úkol, a to stisknout červené tlačítko. Poté, co toto virtuální tlačítko na stránce Bored Button stisknete, vygeneruje vám web náhodnou jednoduchou krátkou aktivitu či interaktivní hru, kterou se můžete zabavit. Nevyhovuje vám vygenerovaná aktivita? Nevadí, můžete opět stisknout červené tlačítko a zkusit štěstí znovu.

Fotogalerie Bored Button 0 Bored Button 1 Bored Button 2 Bored Button 3 Vstoupit do galerie

Web Bored Button můžete prozkoumat zde.