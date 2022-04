Závody luxusních aut, nebo prořezávaní stromků? V dubnu si každý předplatitel Apple Arcade přijde na své

Herní předplatné Apple Arcade je jednou z nejvýhodnějších služeb ve videoherním průmyslu. Za nízký měsíční poplatek nabízí náruživým hráčům přístup k velkému množství překvapivě kvalitních her. Apple navíc nelení a do služby stále přidává další a další vynikající kousky. během dubna se do předplatného podívá šest nových her.

Již dnes 8. dubna si můžete zahrát úchvatně vypadající závodní simulátor Gear.Club Stradale. Ten vám dá k dispozici luxusní vilu v italském Toskánsku a na výběr řadu pro běžného člověka nedostupných automobilů. Ve hře si můžete vybudovat vlastní autoklub, který může soupeřit s oddíly ostatních hráčů. Až vás přestane bavit jezdit po italských silnicích v nadupaných Bugatti, můžete si vyzkoušet další dnešní novinku – nekonečnou běhačku Sonic Dash+ v hlavní roli se slavným modrým ježkem.

15. dubna dorazí do služby další dvě hry. Construction Simulator 2 vás postaví do role majitele stavební firmy. Ve hře si pak užijete ovládání rozmanitých konstrukčních strojů. Společně se stavebním simulátorem si ve stejný den budete moci zahrát i novou verzi virtuálního kulečníku Pro Snooker & Pool 2022+. Ten má na App Storu již dlouholetou tradici, mělo by tak jít o další kvalitní šťouch.

Poslední dvě hry se představí ve druhé polovině měsíce a obě jsou o poznání minimalističtější než již zmíněné kousky. Moonshot – A Journey Home vám 22. dubna ukáže cestu zbloudilého Měsíce, který musí nalézt pomocí řešení fyzikálních hádanek cestu zpět k Zemi. 29. dubna nakonec do Apple Arcade dorazí Prune+, meditativní hra o prořezávání stromků.