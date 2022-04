Apple začal po téměř 5 letech opravovat Face ID u iPhonu X

Jestliže se alespoň trochu vyznáte v opravách jablečných telefonů, tak rozhodně víte, které jeho součásti si za žádnou cenu nesmíte dovolit zničit. Pro ty méně znalé se jedná o Touch ID a Face ID, a to z jednoduchého důvodu. Každá logická deska jablečného telefonu je totiž z výroby „spárovaná“ pouze s jedním modulem biometrické ochrany. Jednoduše řečeno, každé Touch ID a Face ID má své unikátní označení, na které je logická deska naučena. Pokud dojde k výměně zmíněné součástky, která má odlišné označení, tak to logická deska jednoduše pozná a z bezpečnostních důvodů nepovolí využívání Touch ID nebo Face ID.

Výše zmíněný odstavec každopádně platí pouze pro neautorizované servisy. Jediný Apple, potažmo autorizované servisy, mají k dispozici speciální nástroj, pomocí kterého mohou Touch ID či Face ID vyměnit a zachovat jeho funkčnost opětovným „spárováním“ s logickou deskou. Tato možnost opravy však dlouhodobě platila jen pro iPhone XS a novější – pokud byste tedy na takovém zařízení poškodili Face ID či jinou součást TrueDepth kamery, tak můžete v autorizovaném servisu zažádat o opravu, byť se samozřejmě jedná o opravdu drahou záležitost. Avšak pokud by se vám Face ID podařilo zničit na nejstarším telefonu, který ním disponuje, což je iPhone X, tak by „oprava“ proběhla výměnou celého zařízení. Provedení opravy vyloženě Face ID tak u tohoto modelu nebylo možné.

Dobrou zprávou ale je, že nemožnost opravy Face ID na iPhonu X už je naštěstí minulostí. Apple totiž pár týdnů nazpátek spustil speciální program, který umožňuje autorizovaným servisům provést výměnu Face ID či jiných součástí TrueDepth přední kamery i na tomto jablečném telefonu. Co si budeme nalhávat, jedná se o vskutku úsměvnou záležitost, jelikož iPhone X je aktuálně již téměř 5 let starý a zcela upřímně si myslím, že tato možnost opravy měla být k dispozici hned od začátku jeho uvedení, stejně jako tomu je u iPhonů XS a novějších. Pokud se na to ale podíváte z jiného úhlu, tak je rozhodně fajn vidět, že se Apple i nadále zajímá o svá stará zařízení. Většina konkurenčních výrobců o své pět a více let staré telefony ani nezakopne.