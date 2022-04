Pravděpodobný konec 27″ iMaců může být dobrou zprávou pro fanoušky Apple monitorů

Před několika týdny představil Apple na své letošní první konferenci několik nových produktů v čele s iPhonem SE 3. Nejvíce se ale zcela zaslouženě mluví o novém Macu Studio, společně s monitorem Apple Studio Display. Tento monitor rozhodně zaujmul relativně velkou škálu uživatelů – pro obyčejné uživatele je samozřejmě cena vysoká, avšak pokud hledáte kvalitní 5K monitor se skvělými vlastnostmi a funkcemi, tak si prostě a jednoduše připlatíte. Sáhnout sice můžete například po levnějším LG UltraFine, nezískáte však společně s ním ten jablečný pocit a jistotu toho, že monitor perfektně zapadne mezi ostatní Apple produkty, popřípadě rovnou Mac Studio.

Pokud se podíváme zpět do historie na veškeré představené monitory v podobné kategorii jako je 27″ Studio Display, tak napočteme celkově čtyři kusy. Kromě již zmíněného 27″ Studio Displaye přišel Apple ještě s 27″ Thunderbolt Displayem (2011), 27″ Cinema Displayem (2010) a 24″ Cinema Displayem (2008). To znamená, že během čtrnácti dlouhých let nabídl Apple pouze čtyři produkty na poli displejů ve stejné kategorii. Společně s představením Studio Displaye jsme se pak museli rozloučit s 27″ iMacem, který byl doposud k dispozici ještě s procesory Intel a ve starém provedení. Prozatím je tedy víceméně jasné, že v blízké budoucnosti se 27″ iMacu s čipem Apple Silicon nedočkáme.

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 11 Mac Studio a Studio DIsplay 12 Mac Studio a Studio DIsplay 13 Mac Studio a Studio DIsplay 14 +18 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 15 Mac Studio a Studio DIsplay 16 Mac Studio a Studio DIsplay 17 Mac Studio a Studio DIsplay 18 Mac Studio a Studio DIsplay 19 Mac Studio a Studio DIsplay 20 Mac Studio a Studio DIsplay 21 Mac Studio a Studio DIsplay 24 Mac Studio a Studio DIsplay 26 Mac Studio a Studio DIsplay 27 Mac Studio a Studio DIsplay 28 Mac Studio a Studio DIsplay 32 Mac Studio a Studio DIsplay 33 Mac Studio a Studio DIsplay 34 Mac Studio a Studio DIsplay 36 Mac Studio a Studio DIsplay 37 Mac Studio a Studio DIsplay 38 Vstoupit do galerie

Mnozí uživatelé hovoří o tom, že se 27″ iMacu nedočkáme dokonce již vůbec, jelikož jej měl nahradit právě 27″ Studio Display. To je zcela jistě pro mnoho z nich špatná zpráva, na druhou stranu by to ale mohla být dobrá zpráva pro milovníky monitorů od Applu. Kdyby kalifornský gigant opravdu nahradil 27″ iMac 27″ monitorem, což si nikdo z nás nepřeje, tak by to mohlo znamenat častější aktualizace Studio Displaye. Jak už jsem zmínil výše, tak za posledních 14 let představil Apple jen čtyři monitory, a to s velkými odstupy, takže si uživatelé na kvalitní monitory s nejnovějšími funkcemi museli dlouho počkat. Nabízí se tak otázka, že namísto 27″ iMacu by mohl Apple zhruba co dva roky aktualizovat právě Studio Display, tudíž bychom na nové monitory nemuseli čekat třeba deset dlouhých let. Uvítali byste to, anebo byste byli radši za 27″ iMac s Apple Silicon?

