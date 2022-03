Srovnání Apple Studio Display s konkurenčními monitory v podobné cenové hladině

Před dvěma dny jsme se na letošní první Apple Keynote dočkali představení několika nových zařízení. Prvně nás Apple překvapil novou zelenou barvou pro iPhone 13 (Pro), pak následovalo představení iPhonu SE třetí generace. Následně pak kalifornský gigant přišel ještě s iPadem Air páté generace a nakonec se zlatým hřebem večera v podobě Macu Studio a monitoru Apple Studio Display. Co se tohoto monitoru týče, tak se má jednat o dostupnější monitor pro profesionály, kteří neupotřebí Pro Display XDR. Oběma těmto monitorům je vyčítána cena, pojďme si tedy společně srovnat Apple Studio Display společně s ostatními monitory v podobné cenové hladině.

27″ Apple Studio Display

Hned na začátek se společně pojďme podívat na specifikace představeného 27″ Apple Studio Displaye, abychom věděli, s čím jej vlastně máme srovnávat. Jedná se tedy o monitor s úhlopříčkou 27″, který nabízí 5K rozlišení, konkrétně až 5120 x 2880 pixelů. Apple uvádí, že využívá Retina displej, což je tedy technologie IPS. Co se dále týče odezvy, tak tento údaj prozatím nikde nenajdeme. Víme však, že maximální jas dosahuje 600 nitů, povrch displeje je pak lesklý (za příplatek nano-textura) a poměr stran je 16:9. Nechybí podpora 1 miliardy barev, širokého barevného rozsahu P3 a True Tone. Na zadní straně se nachází celkově tři USB-C konektory, společně s jedním Thunderbolt 3 konektorem, který dokáže případně nabíjet zařízení maximálním výkonem až 96 W. USB-C konektory pak zvládají přenos dat až o rychlosti 10 Gb/s a slouží pro připojení perfierních zařízení, úložišť a sítí. Nutno zmínit, že Studio Display disponuje také 12 MP ultra-širokoúhlou kamerou se zorným polem 122°, clonou f/2.4 a s podporou centrování záběru. V útrobách se pak nachází celkově šest reproduktorů, které dokáže přehrávat v širokém stereu a podporují i Dolby Atmos. Nechybí ani tři mikrofony studiové kvality. Cena startuje na 42 990 korunách.

27″ Apple Studio Display koupíte zde

Fotogalerie Mac Studio Studio Display 5 Mac Studio Studio Display 6 Mac Studio Studio Display 2 Mac Studio Studio Display 8 +2 fotky Studio Display-FB Vstoupit do galerie

38″ EIZO FlexScan EV3895-BK

Prvním monitorem, který jsem do srovnání vybral, je EIZO FlexScan EV3895-BK. Tento monitor má úhlopříčku 38″ a nabízí Quad HD rozlišení s 3840 x 1600 pixely. Technologie displeje je IPS, obnovovací frekvence 60 Hz, barevná hloubka 8 bit a odezva 5 ms. Maximální jas je stanoven na 300 nitů, což je oproti Studio Display dvakrát méně. Kontrastní poměr je 1000:1, povrch displeje je antireflexní a poměr stran 24:10. Nutno zmínit, že je tento monitor prohnutý, není tudíž rovný jako monitor od Applu. Dále se můžete těšit na 94% pokrytí standardu P3 a automatickou úpravu jasu. Co se týče konektivity, tak 38″ EIZO nabízí opravdu hromadu portů. Jedná se přesně o 2x HDMI 1.4, jeden DisplayPort 1.2a, USB-C, 2x USB-B, LAN, 4x USB-A 3.1 a jack pro sluchátka. Kameru tento monitor nemá, vepředu jsou pak otvory pro dva stereo reproduktory. Dále se může tento monitor pochlubit například uložením kabelů, které pěkně uchytíte a skryjete zezadu monitoru., společně s technologií Paper Mode, která simuluje čtecí zařízení. Pro ochranu zraku nechybí technologie Flicker-Free a Low Blue Light. Hmotnost je 13,2 kg a typická spotřeba 28 W. Cena tohoto monitoru je 42 590 korun.

38″ EIZO FlexScan EV3895-BK koupíte zde

32″ BenQ SW321C

Druhým srovnávaným monitorem s Apple Studio Display je BenQ SW321C. Tento monitor má úhlopříčku 32″ a nabízí 4K rozlišení, konkrétně 3840 x 1600 pixelů. Typ panelu je IPS, stejně jako u obou výše zmíněných monitorů, maximální obnovovací frekvence 60 Hz a odezva 5 ms. Maximální jas dosahuje pouze 250 nitů, udávaný kontrast je 1000:1 a povrch displeje je matný. Jedná se o rovný monitor s poměrem stran 16:9. Dále nabízí 95% pokrytí barevného gamutu P3, barevnou hloubku 10 bit. Co se týče konektivity, tak na zadní straně najdete 2x HDMI 2.0, USB-C, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.0 a sluchátkový jack. Dále se můžete těšit na technologie Flicker-Free a Low Blue Light pro ochranu zraku, společně s technologiemi Paper Color Sync, Black & White, GamutDuo a další. S tímto monitorem pak získáte také clonu pro ještě lepší zkušenost. Monitor je kompatibilní s HDR10 a HLG formáty. Hmotnost monitoru dosahuje 11,8 kg a typická spotřeba 52 W. Cena je pak stanovena na 47 990 korun.

32″ BenQ SW321C koupíte zde

49″ Samsung Odyssey G9 Neo

Posledním srovnávaným monitorem v rámci tohoto článku je Samsung Odyssey G9 Neo. Tento monitor je ze všech největší, konkrétně má úhlopříčku neskutečných 49″. Poskytuje rozlišení Quad HD s 5120 x 1440 pixely. Tento monitor se oproti ostatním liší typem panelu, který je v tomto případě VA, maximální obnovovací frekvence pak dosahuje až 240 Hz. Potěší také minimální odezva 1 ms, společně s maximálním jasem až 420 nitů a kontrastním poměrem 1 000 000:1. Povrch displeje je matný a poměr stran je 32:9. Jedná se o extrémně zahnutý monitor, který dosahuje zakřivení 1000R, což kompletně vyplní vaše zorné pole. Tento monitor využívá k podsvícení Mini LED technologii, která poskytuje lokální stmívání, a to v celkově 2 048 zónách a pokrývá 91 % barev z P3. Z hlediska konektivity poskytuje tento monitor 2x HDMI 2.1, jeden Display Port 1.4, 2x USB-A, jeden USB-B a sluchátkový konektor. Oproti ostatním monitorům se Samsung Odyssey G9 Neo pochlubí ještě LED podsvícením ze zadní strany, což může někdo ocenit. Nechybí automatické přepínání zdroje obrazu, automatická regulace jasu, a podpora HDR. Monitor pak podporuje také Flicker-Free a Low Blue Light technologie pro ochranu zraku. Váha tohoto monitoru je 14,5 kg, typická spotřeba pak dosahuje 55 W. Cena monitoru je 49 990 korun.

49″ Samsung Odyssey G9 Neo koupíte zde

Závěr

Pokud tedy srovnáme Apple Studio Display s ostatními monitory ve stejné cenové hladině, tak zjistíme, že určitých případech dokáže konkurenci převálcovat a v jiných případech zase ne tak úplně. Hned na začátek si můžete všimnout toho, že ostatní monitory mají o několik palců větší úhlopříčku, takže jsou větší. V tomto případě se ale musíte zamyslet nad tím, jak velký monitor potřebujete. Nutno zmínit, že Studio Display nabízí na menší ploše rozlišení 5K, což mu oproti ostatním monitorům, které jsou větší a mají rozlišení 4K nebo Quad HD, zajišťuje o mnoho větší jemnost displeje, což může být pro někoho klíčové. Vadit by pak někomu mohla lesklá úprava v základní konfiguraci. Dále by pak někomu mohla vadit absence klasických konektorů v podobě HDMI apod., namísto nich má Studio Display pouze USB-C a Thunderbolt 3. Pokud byste chtěli starší porty využít, tak si bude nutné pořídit nějaké redukce či huby. Na druhou stranu však můžete ze Studio Displaye nabíjet svůj MacBook, a to až 96 W. V současné době však ještě nemůžeme říct, jak na tom je Studio Display z hlediska kvality vyobrazení obsahu – jeho prodeje totiž začínají až 18. března. Poté budeme schopni z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti profesionálů zjistit, jak na tom Studio Display opravdu je – rozhodně se máme na co těšit.

Nově představené Apple produkty půjde zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovosti

Tabulkové srovnání