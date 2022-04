Applu se nechce do oprav bezpečnostních chyb v macOS Big Sur a Catalina, jsou přitom kritické

Zatímco v minulosti platilo, že při opravě kritických chyb v nejnovějším macOS “látal” Apple automaticky i tutéž chybu i ve starších verzí téhož systému, pokud jí trpěla, nyní se zdá, že tomu tak není. Upozorňuje na to alespoň čím dál tím více vývojářů, dle kterých trpí macOS Big Sur a Catalina velmi pravděpodobně stejnými bezpečnostními trhlinami, kterými trpěl až do aktualizace 12.3.1 i macOS Monterey.

Nejnovější opravný update pro macOS Monterey dorazil poslední březnový den a na Macy přinesl opravy dvou zero-day chyb (tedy chyb, o kterých zjednodušeně řečeno věděli hackeři dříve než Apple a mohli je využívat k ohrožování Maců), které měly hackerům poskytnout až přístup k jádru systému, respektive pak jeho povolením pro nejrůznější úkony, díky čemuž tak mělo teoreticky jít Macy všelijak zneužívat. Právě tyto trhliny by ale měly být podle vývojářů i bezpečnostních expertů z portálu Intego dostupné i v macOS Catalina a Big Sur, což jejich uživatele logicky ohrožuje. Apple se navíc zatím nevyjádřil k tomu, kdy, potažmo zda vůbec vydá aktualizaci, kterou by potenciální bezpečnostní chyby ve starších macOS odstranil, což některé jablíčkáře ještě více zneklidňuje. Vyloučit se totiž ve výsledku nedá ani to, že se Apple zkrátka rozhodl softwarově Big Sur a Catalinu již nepodporovat a jejich uživatele tak přimět k přechodu na novější verzi macOS, je-li to možné, potažmo k přechodu na novější hardware.