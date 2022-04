Vyzkoušejte si zdarma na jakémkoliv Macu stařičký System 7 a Mac OS 8

Máte rádi retro? Pokud ano a obzvlášť to jablečné, máme pro vás tip na zábavičku, která vás určitě zabaví na dlouhé desítky minut. Na internetu se totiž objevily emulátory System 7 a Mac OS 8 – tedy dvou legendárních předchůdců dnešního macOS, který na nich svým způsobem i v dnešní době staví. A co je nelepší? Že pro vyzkoušení nemusíte absolutně nic instalovat, jelikož emulátory běží ve webovém okně.

Super je, že se tvůrci emulátorů rozhodli nejen pro oživení grafického kabátku, ale v rámci svého projektu oživili i celou řadu funkcí a aplikací, které dříve na Macích běžely. Díky tomu si tak můžete “prolézt” spoustu zákoutí systému, ale zkusit se podívat třeba i do aplikací Acrabat Reader, Microsoft Word, Adobe Photoshop, MacPaint a mnoha dalších. Nechybí ale ani hry v čele s klasikami typu Lemmings, Marathon a tak podobně. Je tedy rozhodně o co stát. Pokud vás tedy podobné retro láká, směle do něj.

Emulátor System 7 spustíte zde

Emulátor Mac OS 8 spustíte zde