Podívejte se na bizarní pero sloužící k čištění AirPods

To, co jednomu může připadat jako totální nesmysl bez jakéhokoli využití, může někdo jiný považovat za super vychytávku. Ať tak či onak, takzvaný Cleaning Pen je skutečně bizardní záležitost, která slouží na čištění AirPods. Jedná se o příslušenství od společnosti Hagibis, které v sobě zahrnuje hned několik nástrojů, které jsou ukryté do podoby pera.

Jedná se o štěteček, čistící tyčinku a kovové dláto, s jejichž pomocí, jak výrobce prezentuje, dokážete vyčistit například již zmíněná sluchátka AirPods. Před čištěním pomocí čímkoli kovovým bych si dovolil varovat, ale proti gustu žádný dišputát. My raději zůstaneme u ověřené klasiky v podobně CyberClean, ovšem pokud máte rádi čínské vychytávky, tak tuto seženete v zahraničí za skutečně pár korun. Dva nástroje ze tří skutečně dávají smysl a mohou být užitečné, ale kovovou špičku raději opravdu vynechejte, pokud byste se rozhodli si podobnou věc pořídit.