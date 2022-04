S novým MacBookem Air můžete letos počítat

Příznivci MacBooků Air budou mít letos nyní již prakticky stoprocentně důvod k radosti. Naprostá většina zdrojů se totiž shoduje na tom, že letošní rok přinese odhalení nové generace tohoto stroje a to s dosud nejvíce pozměněným designem od jeho uvedení na trh. Po reportéru Marku Gurmanovi či analytiku Ming-Chi Kuovi nyní potvrdil tento plán i portál DigiTimes, jehož zdroje se v minulosti již několikrát ukázaly jako velmi přesné.

DigiTimes sice o novince neodhalil žádné nové detaily, nechal se však slyšet, že s ní Apple počítá na druhou polovinu letoška, pravděpodobně pak skutečně až na podzim s tím, že u ní nasadí nový design vycházející z loni představených MacBooků Pro, větší – konkrétně 13,6” – displej či čipset Apple M2 s 8jádrovým CPU a 9 až 10jádrovým GPU. Výkonnostně by si tedy novinka měla polepšit prakticky jen v grafické složce, jelikož CPU se oproti M1 dle všeho přespříliš nezmění.

Co se týče ceny, ta je sice v současnosti taktéž zahalena tajemstvími, ale vzhledem k tomu, že je Air dlouhodobě vnímán jako vstupní počítač do světa Applu, ten u něj nemůže v žádném případě jakkoliv výrazněji zvýšit cenu. Přesně proto se tak očekává, že bude novinka prodávána za stejnou cenu jako je tomu nyní, maximálně pak že zdraží o nižší jednotky tisíc korun. Vše ale ukáže samozřejmě až čas a vývoj trhu. Například inflace by totiž mohla cenou stroje minimálně u nás zahýbat velmi nehezky.