Baterie nového iPadu Air 5 půjde vyměnit snáz než tomu bylo u předešlé generace

Před několika týdny jsme se na letošní první Apple konferenci dočkali představení nových produktů. Kromě nových iPhonů, Macu Studio a monitoru přišel kalifornský gigant také s novým iPadem Air, konkrétně s již jeho pátou generací. Změn se na první pohled událo opravdu málo, byť se jich ale rozhodně pár najde. Avšak i přesto, jak se nový iPad Air může zdát jako nenápadný nový produkt, tak v poslední době na internetu způsobil poprask, a to především kvůli viditelnému horšímu zpracování. Uživatelé si stěžují například na prohýbání zad či nekvalitní tlačítka – oproti předchozí generaci se tedy na poli výroby něco muselo změnit.

Rozhodně si ale z tohoto nemyslete, že je iPad Air 5. generace špatným zařízením. Z pozitivní stránky rozhodně můžeme zmínit osazení čipem M1, který se doposud na poli jablečných tabletů nacházel pouze v útrobách iPadu Pro, či vylepšenou přední kamerou s centrováním obrazu. Čip M1 zaručí naprosto dostačující výkon pro většinu uživatelů – a ještě aby ne, když se nachází také v některých Macích. Vzhledem k tomu, že je nový iPad Air již nějakou dobu k dispozici, tak se kromě naší redakce dostal také do rukou společnosti iFixit. Ta primárně poskytuje návody pro vlastnoruční opravy různých zařízení, když ale vyjdou nové Apple produkty, tak je na videu rozebere a ukáže nám, co všechno se odehrává uvnitř. V případě nové generace iPadu Air nás zde čeká jedno velmi milé překvapení.

Pokud jste někdy sledovali rozebrání iPhonu, tak dost možná víte, že je u nich velmi jednoduché vytáhnout (popřípadě vyměnit) baterii. Stačí, abyste využili speciální „kouzelné“ natahovací pásky, které jsou v angličtině známé pod názvem magic pull tabs. Tyto pásky drží baterii na místě, pokud ale dojde na její výměnu, tak za ně stačí zatáhnout, čímž se odlepí. Výměna baterie tak u jablečných telefonů není tak složitá, jako u konkurenčních telefonů, kde je často využito nadměrné množství lepidla, kvůli kterému baterii nemůžete jednoduše vytáhnout. Vždy je v tomto případě využít velké množství isopropylalkoholu pro narušení lepení, společně s plastovými páčidly, kterými baterii nakonec dostanete ven. U iPhonů to tedy trvá pár sekund, u konkurenčních zařízení desítky minut.

Zmíněné kouzelné natahovací pásky byly doposud součástí především iPhonů, kromě nich jsme je ale v poslední době našli například ještě v posledním iPadu mini či nových MacBoocích Pro. U ostatních a starších iPadů to tak byla stejná písnička, jako u zařízení jiných značek. To už je ale minulostí, jelikož kouzelné natahovací pásky podle portálu iFixit využívá také baterie uvnitř nového iPadu Air, což nasvědčuje tomu, že by zanedlouho mohly být součástí prakticky všech Apple zařízení s baterií. I u iPadu Air 5 je tedy případná budoucí výměna baterie o mnoho zjednodušena, takže nebude nutné zápasit s nadměrným množstvím lepidla. Otázkou tak zůstává, zdali se Apple pro tento krok rozhodl čistě z vlastní vůle, anebo se jedná o přímou reakci na před několika měsíci představený program Self Service Repair, díky kterému bychom si měli být v budoucnu schopni sami doma opravit své Apple zařízení, a to s využitím originálních dílů a manuálů. Opraváři každopádně tuto novinku rozhodně více než ocení.

We're not doing a full teardown of the iPad Air 5, but we did take it apart to investigate—and we were pleasantly surprised to find pull stretch adhesives under the battery!

If only the battery connector were also updated. There's always next year 🤔 pic.twitter.com/QaYs1YRhvZ

— iFixit (@iFixit) March 19, 2022