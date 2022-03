Posvítili jsme si na kvalitu zpracování iPadu Air 5 aneb je tohle skutečně tablet od Applu?

Prakticky ihned od vydání iPadu Air 5 se na zahraničních portálech začaly objevovat stížnosti na jeho zpracování. Nejčastěji si recenzenti i obyčejní uživatelé všímají měkkých zad, které se mají při byť jen trochu větším tlaku prohýbat a deformovat displej. Někteří uživatelé pak dokonce tvrdili, že jim měkká záda umožnila nahmatat baterii v těle zařízení, což je poměrně bizarní. A jelikož mám recenzi nového Airu letos na starost i já, rozhodl jsem se podívat zpracování na zoubek.

Ano, je tomu bohužel tak. I model, který nám dorazil do redakce, není zpracován nikterak oslnivě – skoro by se až chtělo říci, jako by jej nevyráběl tentýž výrobce, co stojí za iPhony a tak podobně. Zkrátka a dobře, v tabletu není vidět špetka „applovtví“. Jakmile trošku silněji zatlačím na střed zad okolo loga, displej se začne deformovat – tedy konkrétně zobrazovat různě barevné fragmenty, které skryjí původní obsah. V diskuzi u recenze jsem psal, že se tak děje pouze v levé oblasti od loga. Při bližším zkoumání jsem však zjistil, že tomu tak není – jde o celou středovou oblast. Na každý pád se hodí položit si otázku, zda to něčemu vadí. Tabletu asi nebudete zbytečně silou mačkat záda, abyste dokázali, že produkt je špatně zpracován. Přece jen v základní verzi stojí 16 490 korun a jeho případné poničení zabolí. Tento neduh mě tedy nechává chladným a za sebe musím říct, že kdybych o něm nečetl, asi bych na něj nepřišel. A co se týče nahmatání baterie, tablet máme vypůjčený a jsou věci, které rozhodně testovat nehodlám. Na druhou stranu ale samozřejmě chápu, že nevalné zpracování je zkrátka problém a ačkoliv se dá přehlížet, rozhodně by byla hloupost nad ním jen tak mávnout rukou a dělat, že neexistuje.

Daleko více mě osobně na zpracování nového iPadu trápí věc jiná. Od samého začátku používání mi neskutečně vadí viklající se Power Button. Jakmile na něj zaklepete prstem, viditelně i slyšitelně se pohybuje. Tlačítko funguje, ovšem používání tabletu nepůsobí moc prémiově. Už jsem v komentářích četl, že na podobný problém narazilo vícero z vás. Když jsem se bavil s kolegou, který posledně testoval iPad Air 4, tento problém nezaznamenal.

Je tedy opravdu iPad Air 5 špatně zpracovaný? Jakožto zarytý jablíčkář si pořád tak nějak chci myslet, že tomu tak úplně není a svět si stěžuje jen na první várku zařízení, která se zkrátka úplně nepovedla (což se stává celkem běžně) a iPady pozdější výroby na tom budou mnohem lépe. Nicméně i vzhledem k faktu, že ani nejnovější iPad mini není zpracován nikterak světoborně se obávám, že je mé doufání zbytečné a Apple zkrátka skutečně začal na výrobě šetřit a to dost razantním způsobem. Naštěstí však musím říci, že se nejedná o celkový problém jeho portfolia – tedy alespoň prozatím. Před půl rokem mnou testovaný iPad 9 působil totiž z hlediska zpracování a výroby daleko lépe. Zaznamenali jste na novém iPadu Air 5 nějakou podobnou potíž?