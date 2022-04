Apple Watch 8 se dočkají vyšší voděodolnosti, má to ale háček

Letošní generace Apple Watch by mohla přinést malou revoluci. Vyplývá to alespoň z tvrzení celé řady zdrojů ohledně toho, že se u Series 8 nepočítá jen se standardní edicí, ale rovněž s verzí se zvýšenou odolností, kterou bude Apple cílit zejména na sportovce. A jak se nyní zdá, máme před sebou další vlastnost, kterou by se měla tato novinka pochlubit.

Kromě robustnějšího těla Apple dle všeho u Apple Watch Series 8 Adventure či Explorer Edition počítá i s nasazením vyšší voděodolnosti, díky které by mělo být hodinky možné bez problému používat například k přístrojovému potápění a tak podobně. Na tyto plány nyní upozornil portál PatentlyApple, kterému se podařilo dostat k patentovým přihláškám pojednávajícím o nových “těsnících” systémech v Apple Watch, které by jim měly zajistit výrazně vyšší voděodolnost, čímž by se vyrovnaly třeba modelům od Garminu a tak podobně. Patentované systémy přitom nejsou ve výsledku ničím světoborným – jedná se totiž de facto jen o robustnější izolace a tak podobně.

Nové generace Apple Watch by měl kalifornský gigant světu představit v průběhu letošního podzimu, pravděpodobně pak přímo po boku iPhonů 14 (Pro). Právě Adventure Edition by pak měly být bezesporu těmi nejzajímavějšími Apple Watch, které Apple letos představí. Je nicméně brát v potaz to, že se bude jednat o první odolnou generaci a tudíž se u ní nedají vyloučit různé mušky.