Proč se iPhone automaticky aktualizuje až týdny po vydání nového iOS?

Není tomu tak dávno, co Apple přidal do svého iOS možnost nastavit si automatické aktualizace tohoto systému, což jinými slovy znamená, že se uživatel absolutně nemusí starat o to, zda je jeho telefon vybaven aktuálním operačním systémem či nikoliv. Systém se totiž o vše postará sám, což může být pro někoho mimořádně pohodlné řešení. Možná jste si však již všimli toho, že se aktualizace při nastavení iPhonu na automatické aktualizování instalují dny či dokonce týdny po jejich oficiálním vydání. Proč tomu tak je?

Přesně tuto otázku se rozhodl položit jeden jablíčkář samotnému Craigu Federighimu, tedy viceprezidentovi softwarového inženýrství Applu, který velmi často o OS v iPhonech, iPadech, Macích či jiných produktech hovoří. Ačkoliv byla otázka zaslána mailem, Craig se na ní rozhodl odpovědět a udělat tak světu jednou provždy jasno v automatickém aktualizačním procesu. Konkrétně prozradil to, že update je nejprve zpřístupněn těm, kteří si jej výslovně chtějí nainstalovat s tím, že spuštění automatického procesu aktualizací následuje zpravidla jeden až čtyři týdny po vydání updatu. Vše spouští Apple na dálku a to konkrétně dle zpětné vazby uživatelů, kteří si stihli systémy nainstalovat ručně sami.

Ze slov Craiga je patrné, že Apple funkci nenasadil jen coby další usnadnění využívání Apple produktů, ale taktéž jako další stupeň pomyslné ochrany před chybovostí iOS. Když totiž vychází termín spuštění automatického aktualizačního procesu z feedbacku od uživatelů, může ve výsledku Apple update ze svých serverů stáhnout, nahradit jej opraveným a až ten “poslat” automaticky nainstalovat na iPhony. Jedná se tedy o skutečně promyšlenou strategii s velkým potenciálem.