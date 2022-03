Takto vypadá speciální kamerový “batoh”, kterým se sbírají data pro Apple Maps

Sběr dat pro Apple Maps neprobíhá jen pomocí aut, dronů či letadel. Na hůře přístupná místa, potažmo místa se zákazem vjezdu jsou totiž vysláni “lidští” sběratelé, kteří pro Apple pomocí speciálního batohu, který je opatřen spoustou nejrůznějších senzorů pro snímání okolí. A nyní lze potkat chodce s tímto zařízením relativně nedaleko našich hranic – konkrétně ve Velké Británii.

Britští jablíčkáři začali v posledních dnech upozorňovat na to, že v celé řadě britských regionů a měst zahájil dle všeho Apple sběr detailních map právě skrze chodce. Snímání má probíhat například i v Londýně, Manchesteru, Barminghamu a dalších velkých městech a to v poměrně velké míře, díky čemuž tak není příliš složité na někoho s batohem od Applu narazit. Data, která takto kalifornský gigant získá, poslouží zejména funkci Look Around, která je obdobou Street View od Googlu. Jste-li tedy nyní ve Velké Británii, třeba se vám některého z těchto mužů poštěstí vidět.

Apple provádí mapování Velké Británie pomocí chodců již od roku 2019, nicméně příliš intenzivní tento průzkum nebyl. Nynější zvýšení intenzity průzkumu pomocí chodců by tak mělo ve výsledku Apple Maps ve Velké Británii velmi solidně posunou z hlediska přesnosti – zejména pak té při navigování chodců. Jak rychle bude Apple veškerá nasbíraná data schopen zpracovat nicméně ukáže až čas.