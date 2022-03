Jak pomocí smartphone ušetřit za elektriku

Elektřina a plyn jsou v posledních měsících témata, která se řeší prakticky neustále, každý den. Ať už se podíváte na internet, popřípadě ať už s dostanete do společnosti, tak existuje opravdu velká pravděpodobnost toho, že o elektřině či plynu prostě a jednoduše uslyšíte. Především se řeší obrovské zdražování elektřiny a plynu, společně s pádem jednoho z velkých dodavatelů elektřiny v Česku. Lidé se snaží na elektřině a plynu ušetřit opravdu kde to jde. Pokud vlastníte chytrý telefon, například iPhone, tak můžete využít aplikace některých dodavatelů elektřiny k tomu, abyste ušetřili, popřípadě abyste měli přesný přehled o tom, kolik energie spotřebujete či zdali máte vše zaplaceno. V tomto článku se podíváme na 4 tyto aplikace, které by se vám mohly hodit.

E.ON Energie24

Asi nejlepší, nejpropracovanější a nejlépe využitelné aplikace poskytuje dodavatel energií E.ON. První aplikací od tohoto dodavatele, kterou byste si měli stáhnout v případě, že jej využíváte, je E.ON Energie24. V rámci této aplikace rychle a jednoduše můžete vyřešit veškeré záležitosti spojené s dodávkou elektřiny a plynu online, a to přímo z vašeho chytrého telefonu. V rámci této aplikace si můžete zobrazit veškerá vyúčtování, společně s možností správy záloh či způsobu platby, zároveň zde můžete také měnit svou trvalou adresu či kontaktní údaje. Nechybí informace o časech nízkého tarifu, důležité kontakty, odhad vyúčtování, E.ON bonusy a další.

Aplikaci E.ON Energie24 stáhnete zde

E.GD Distribuce

Dodavatel energií E.ON nabízí hned několik aplikací, které můžete využít. Kromě již zmíněné E.ON Energie24 je k dispozici ještě aplikace EG.D Distribuce. V této aplikaci si můžete jednoduše zobrazit veškeré informace o odstávkách a časech nízkého tarifu ve vaší oblasti. Využíváte-li tohoto dodavatele na vícero místech, třeba doma a v kanceláři, tak si tato místa do aplikace můžete přidat a jednoduše si zobrazit informace, které s nimi mají co dočinění. Co se týče nízkého tarifu ve vaší oblasti, tak si můžete zobrazit, za jak dlouho ho budete moci využít, společně s jednoduchými grafy, díky kterým budete časy číst ještě jednodušeji. U odstávek si můžete zobrazit info o plánované délce, místech apod. Využíváte-li energie od E.ON, potažmo EG.D, tak máte k dispozici jedny z nejlepších aplikací od dodavatelů energií.

Aplikaci E.GD Distribuce stáhnete zde

Fonergy

Dodavatel energií Fonergy nabízí stejnojmennou aplikací, díky které máte neustálý přehled o vašich smlouvách, odběrných místech, platbách, dokumentech a zprávách. V rámci aplikace Fonergy dokonce můžete podepisovat smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, a to jednoduše pomocí vašeho prstu. Nechybí různé přehledy o zálohách i fakturách, které si můžete zobrazit či stáhnout ve formátu PDF, zmínit dále můžeme možnost jednoduchého zaplacení vyúčtování pomocí QR kódu. Aplikace Fonergy dále odesílá také notifikace, takže vám rozhodně nic neunikne, dále si zde můžete nastavit výše záloh a způsob vrácení přeplatků anebo můžete změnit ostatní údaje k vaším odběrným místům. Součástí aplikace jsou také veškeré dokumenty, včetně smluv, ceníků, obchodních podmínek apod., zobrazit si můžete i historii spotřeby – a mnoho dalšího.

Aplikaci Fonergy stáhnete zde

innogy innosvět

Přehlednou a dobře hodnocenou nabízí také dodavatel innogy, konkrétně s názvem innogy innosvět. V této aplikaci můžete jednoduše sledovat spotřebu energií na vašich odběrných místech, a to prakticky odkudkoliv – stačí mít aktivní připojení k internetu. Aplikace vás dále dokáže upozornit prostřednictvím notifikace na všechny přeplatky a nedoplatky, takže budete mít kompletní přehled. Samozřejmě si zde můžete zobrazit také veškeré informace o vyúčtováních a zálohách, nechybí přehledné grafy pro kontrolu spotřeby s porovnáním různých období. Co se záloh týče, tak ty můžete v aplikaci innogy innosvět jednoduše měnit, a pokud potřebujete zaplatit nějaké vyúčtování, můžete tak taktéž učinit přímo z aplikace využitím platební karty či naskenováním QR kódu. Zkrátka a jednoduše vše, co můžete jakožto zákazník potřebovat, v innogy innosvět najdete.

Aplikaci innogy innosvět stáhnete zde