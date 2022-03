Přes WhatsApp bude možné posílat až 2 GB soubory

Komunikátor WhatsApp se zřejmě již brzy dočká velmi užitečného vylepšení, které posune jeho využitelnost na další úroveň. Meta, která za ním stojí, se totiž chystá posunout limit pro odesílání souborů z dosavadních 100 MB na 2 GB, díky čemuž tak bude možné využít WhatsApp právě pro sdílení souborů mnohem lépe než je tomu nyní.

V současné době je vyšší limit pro sdílení souborů testován v rámci beta testování v Jižní Americe a to dle všeho již několik dní. A jelikož se zatím vše jeví jako plně funkční (byť samozřejmě v závislosti na rychlosti internetového připojení leckdy zdlouhavé), není zřejmě příliš důvodů k tomu, aby WhatsApp se zavedením funkce otálel. Ptáte-li se pak na to, proč jej ke sdílení souborů využívat, hlavním důvodem je zřejmě end-to-end šifrování, které se samozřejmě na sdílené přílohy taktéž vztahuje.

Obecně se dá říci, že po pár měsících půstu se vývojáři WhatsApp opět pustili do poměrně intenzivního vývoje nových funkcí, které by měly světu zpříjemnit využívání jejich aplikace. Kromě zvýšení limitu pro posílání souborů totiž nedávno například přepracovali ikony kontaktů v oznámeních, které nyní designově korespondují třeba s těmi využívanými u iMessage či začal testovat možnost na zprávy reagovat pomocí emoji. Do hromadných konverzací zase přibude možnost vytváření anket pro snadnější domlouvání se. Zkrátka a dobře, s novinkami se nešetří.