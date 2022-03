Mobilní Diablo je konečně za dveřmi. Předregistrovat se můžete již nyní

Když v roce 2018 vývojáři z Blizzardu oznámili novou hru ze série Diabla, nečekali, jak negativní emoce mezi fanoušky rozmíchají. Ke stropu nacpaná hala čekala na moment, kdy dojde k oznámení nové počítačové hry, přitom ale přišlo ohlášení mobilního spin-offu Diablo Immortal. Událost se stala během let neblaze proslulou a příkladem toho, jak se taková oznámení nemají dělat. Rána, kterou hra musela snést, se však zahojila rychle poté, co se mezi hráče dostaly její první hratelné verze.

Diablo Imortal je podle ohlasů šťastlivců z řad testerů pořádnou peckou a ujít by si ho neměl žádný fanoušek série. Nyní to vypadá, že se hry dočkáme již velmi brzy. Blizzard totiž spouští možnost se k hraní mobilního Diabla předregistrovat. Jako dík za brzkou podporu přitom můžete dostat exkluzivní kosmetické předměty. Zbroje se inspirují kouzelnickou sektou Horadrim a hráčům se odemknou poté, co hra dosáhne celosvětově minimálně třiceti milionů předregistrací.

V traileru si můžete prohlédnout, jak exkluzivní předměty vypadají na každém z dostupných povolání. Vydání Diablo Immortal bylo zatím stanoveno na rok 2022. S ohledem na spuštění předregistrací však máme pocit, že se hry dočkáme spíše dříve než později. Předběžná registrace běží na oficiálních stránkách hry. Tam si můžete i prohlédnout, kolik věcí na vás v mobilním Diablu čeká.