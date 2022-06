Mobilní Diablo je i přes tvrdou kritiku hitovka

Na mobilní Diablo Immortal se jistě těšili všichni příznivci legendární série akčních RPG. První nová hra značky od třetího pokračování, které vyšlo před dlouhými deseti lety, se však setkala s vlnou negativní kritiky. Výčitky se na Diablo Immortal valí z největší části kvůli predátorskému zneužívání lootboxových systémů. Abyste ve hře získali to nejlepší možné brnění, musíte utratit dle různých odhadů i částku vyšší než sto tisíc amerických dolarů. Nakonec to ale vypadá, že většině hráčů to tolik nevadí a rádi si za hraní jinak hratelnostně velmi povedené videohry rádi i připlatí. Podle reportu analytické společnosti Appmagic si totiž Diablo Immortal stáhlo již osm a půl milionu hráčů a za pouhé dva týdny od vydání v něm stačili utratit 24 milionů dolarů.

Největší podíl na příjmech přitom nemají tentokrát asijské země. Za 43 procent všech příjmů vděčí vydavatelé z Activision Blizzard hráčům ze Spojených státech. Na druhém příčce se pak umístila Jižní Korea, za ní Japonsko, Německo a Kanada. Diablo Immortal se přitom nedostalo na všechny globální trhy. Hře vstup do obchodů na svém území zakázalo Nizozemsko a Belgie, v nichž platí přísné protigamblingové zákony, jejichž podmínky mobilní port kultovní série nesplňuje. Diablo Immortal si můžete vyzkoušet na vlastní kůži i vy. Z App Storu ho stáhnete zcela zdarma.