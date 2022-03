iPhony se příští rok dočkají výrazného vylepšení optického zoomu, potvrdil další zdroj

Přestože Apple v loňském roce zapracoval na optickém zoomu iPhonů řady Pro, pravdou je, že na konkurenci z androidího světa stále výrazně ztrácí. Androidí telefony totiž dokáží zoomovat jak opticky, tak i nejrůznějšími hybridními řešeními mnohem dál a kvalitněji. Tuto skutečnost by však rád Apple již v příštím roce změnil.

Fotogalerie iPhone 14 Pro koncept-FB iPhone 14 Pro koncept-1 iPhone 14 Pro koncept-2 iPhone 14 Pro koncept-3 +8 fotek iPhone 14 Pro koncept-4 iPhone 14 Pro koncept-5 iPhone 14 Pro koncept-6 iPhone 14 Pro koncept-7 iPhone 14 Pro koncept-8 iPhone 14 Pro koncept-9 iPhone 14 Pro koncept-10 Vstoupit do galerie

Pomoci mu v tom má konkrétně nasazení speciálního fotomodulu s periskopickým objektivem, který velmi zjednodušeně řečeno dokáže lámat světlo a posílat jej díky tomu “hlouběji” do telefonu. To jinými slovy znamená, že si může výrobce dovolit nasadit do telefonu o poznání větší fotomodul, jelikož rázem není vázán na jeho nutnost umístit jej přesně za objektiv, ale může jej nasadit například i “bokem” s tím, že i tak do něj stále dorazí výsledný obraz pomocí soustavy čoček a zrcadel. A právě přijetí tohoto systému by mělo Applu v příštím roce umožnit nasadit fotoaparáty s až pětinásobným optickým přiblížením, což v současnosti při využívání standardního fotosystému možné není.

Periskopický objektiv však není jedinou novinkou, kterou Apple podle dostupných informací pro iPhony 15 Pro (Max) plánuje. Dočkat se totiž máme údajně i vymodleného skrytí senzorů pro Face ID pod displej, díky čemuž by tak měl přední stranu “narušovat” jen průstřel pro přední fotoaparát. Samozřejmostí je dále nasazení výkonnějšího procesoru, prodloužení výdrže baterie či obecně věci, které iPhony dostávají rok co rok.