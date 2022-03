Frantics: Hodiny zábavy pro celou vaši rodinu a přátele, to nabízí propojení PS4/PS5 a smartphone

Ať už u vás doma pořádáte párty nebo se chcete jen zabavit spolu se svou rodinou včetně dětí, Frantics jsou tím nejlepším propojením smartphonů a herní konzole, jaký jste kdy zažili. Přesto, že je hra již staršího data vydání, je plně kompatibilní jak s nejnovějšími iPhony, tak i s PS5, přestože původně vyšla na PS4. Animovaná grafika navíc nijak nestárne a kvalitní rozlišení vynikne i na těch nejnovějších televizorech, kde hra vypadá perfektně. Frantics mi poprvé ukázal můj kamarád, se kterým jsem vyzkoušel pár her a druhý den jsem musel jít a hru si koupit domů, abych mohl pravidelně soupeřit nejen se ženou, ale s každým, kdo se u nás objeví.

Frantics je hra, ve které soupeří zvířátka o přízeň lišáka, který vás za vaše výkony odměňuje. Celá hra je v češtině a to včetně dabingu. Neobjevují se v ní žádná sprostá slova a i soupeření je zde v podstatě legrace na úrovni stolních her a proto si ji užijete i s malými dětmi. Hrát můžete až ve čtyřech lidech s tím, že pokud je vás méně než čtyři, tak zbývající soupeře zaobstará hra samotná. Vy a vaši kamarádi se připojíte ke hře, respektive k PS4 nebo PS5 pomocí aplikace Frantics ve svém telefonu, která pak slouží pro ovládání zvířátek v samotné hře. Připojení probíhá přes Wi-Fi a hra následně využívá v podstatě vše, co váš telefon umí. Počínaje fotoaparátem, akcelometrem, dotykovým ovládáním, až po digitální kompas. Zkrátka se váš telefon promění v ovladač a je jedno, zda vy máte iPhone a kamarádi Samsung. Aplikace je dostupná jak pro iOS, tak i pro Android.

Samotná hra Frantics nabízí 15 miniher, z nichž lišák náhodně vybírá čtyři z nich plus velké finále. Jedná se o hry, kdy se snažíte ostatní zvířátka vyšprtat z herní plochy, zničit je nebo je předehnat v některém ze závodů. Hry jsou zábavné a tím, že je hrajete s vašimi kamarády nebo rodinou, je soupeření o to lepší. Za vítězství v jednotlivých minihrách sbíráte body pro velké finále. Pokud vyhrajete i to, pak vás lišák odmění a získáte nějaké vizuální vylepšení pro vašeho avatara. Pokud tedy chcete vyzkoušet místo deskovek moderní verzi zábavy, jsou Frantics tou správnou a v podstatě i jedinou volbou. Hra skutečně stojí za to a s tím, že ji aktuálně seženete za cenu okolo čtyř stovek korun, není příliš nad čím váhat, věřte mi, že se rozhodně budete bavit.

Frantics si můžete ve slevě zakoupit přímo zde.