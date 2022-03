Takto fotí iPhone 13 Pro ve srovnání s iPhone 3gs

Apple si již od prvního iPhonu zakládá na tom, aby jeho telefon fotil co nejlépe je to vůbec možné a zatím co se u některých prvků i dvě generace iPhonu neudála žádná změna, fotoaparát je vylepšován rok co rok. Od chvále, kdy svět spatřil iPhone 3gs uplynulo neuvěřitelných 13 let a bylo to 13 let neustálého vývoje a vylepšování, díky kterému dnes iPhone 13 Pro fotí tak, jak fotí. Vzali jsme původní iPhone 3gs z roku 2009 a tváří v tvář jej porovnali s iPhone 13 Pro, abyste se mohli podívat, jak obrovský kus práce Apple odvedl.

iPhone 13 Pro

iPhone 3gs

iPhone 13 Pro vs iPhone 3gs