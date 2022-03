Recenze Marshall Motif A.N.C.: Stylová plně bezdrátová sluchátka s příjemným zvukem

V dnešní recenzi se podíváme na další model od společnosti Marshall, od které jsme v minulosti recenzovali například bezdrátové pecky Minor III nebo populární model sluchátek Major IV. Dnes tu máme další model, který nese označení Motif A.N.C. a snaží se prorazit ve skupině plně bezdrátových sluchátek s ANC s cenovkou do 5 tisíc korun. Podaří se mu to?

Specifikace

O zvukový projev se u tohoto modelu starají dynamické měniče o průměru 6 mm, disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz a citlivostí 106 dB SPL. O bezdrátovou komunikaci s výchozím zařízením se stará Bluetooth 5.2. Výdrž sluchátek je 4,5-5 hodin v režimu se zapnutým ANC, až 6 hodin v režimu bez zapnuté funkce ANC. Nabíjecí pouzdro dokáže sluchátka dobít ještě 3x, celková výdrž je tak 20, resp. 26 hodin. Nabíjení sluchátek zabere zhruba 3 hodiny. Z hlediska další výbavy u tohoto modelu najdeme certifikaci krytí IPx5 (IPx4 pro nabíjecí pouzdro), podporu pro bezdrátové nabíjení, podporu pro funkci Quick Charge (15 minut nabíjení stačí na cca hodinu poslechu), mikrofony pro hovory, režim ANC/Transparency a podporu pro doprovodnou aplikaci Marshall Bluetooth. Sluchátka váží 4,25 gramu a jsou k dispozici v jednom barevném provedení – černé.

Provedení

Nabíjecí pouzdro sluchátek je potaženo plastovou dekorační vrstvou, která imituje kůži. Jde o překvapivě povedené provedení a pouzdro díky tomu vypadá dobře, dobře se drží a zároveň je i odolné vůči drobnému fyzickému poškození. Na přední straně pouzdra najdeme logo Marshall, které je součástí zavíracího víka a pod kterým se schovává designový doplněk ve formě data založení společnosti Marshall. Uprostřed přední části najdeme tlačítko pro párování a reset sluchátek. Na spodní straně se nachází nabíjecí USB-C konektor, na zadní pak najdeme kus „obyčejného“ plastu, pod kterým se skrývají kontakty pro bezdrátové nabíjení. Zavírací mechanismus pouzdra je plastový, ale zároveň je poměrně bytelně provedený.

Sluchátka jsou taky zcela plastová, i zde ovšem najdeme zajímavé vizuální prvky, mezi které můžeme zařadit například hrubý vzor na „stopce“ sluchátek, nebo písmeno M na jejich těle. Samozřejmostí jsou silikonové inserty, kterých najdeme v balení celkem 6, tedy 3 páry klasických velikosti S, M a L. Z hlediska provedení není u tohoto modelu co vytknout.

Ergonomie

Ergonomie sluchátek je velice subjektivní záležitostí vzhledem k tomu, že každému z nás sedí každý model trochu jinak. Osobně jsem však z testovaných sluchátek nadšený, neboť mi v uších sedí lépe, než lecjaké „sportovní“ modely. Při správně zvolené velikosti insertů jsou sluchátka v uších opravdu stabilní, a vydrží na svém místě i při běhání (při které přijde vhod i certifikace IPx5). Díky své nízké váze a tvaru je nošení sluchátek velice pohodlné i při několikahodinovém nošení. Po ergonomické stránce tak není tomuto modelu také příliš co vytknout, snad jen kromě relativně podprůměrné výdrže v režimu se zapnutým ANC – 4,5 hodiny není příliš mnoho. Samozřejmostí je přítomnost funkce auto-pause při vyjmutí sluchátek z uší.

Ovládání

Ovládání sluchátek je možné dvěma způsoby. V první řadě prostřednictvím dotykových ovládacích ploch na těle sluchátek, jejichž prostřednictvím se ovládají základní funkce (play/pause, skip, příjem/odmítnutí hovorů apod.). Ovládací pokyny jsou pro obě sluchátka stejná (v defaultním nastavení), což umožňuje funkci používání pouze jednoho sluchátka. Dále tento model nabízí podporu doprovodné aplikace na chytré telefony, skrze kterou je ovládání také možné. Kromě toho se v aplikaci navíc nachází několik dalších nastavení, přičemž mezi ty nejzásadnější patří například možnost úpravy ekvalizéru a vytváření různých presetů, nebo možnost personalizace některých ovládacích prvků. Skrze aplikace je také možné aktualizovat firmware sluchátek, podívat se o návodu či kontrolovat stav baterie ve sluchátkách a nabíjecím pouzdře.

Zvuk

Z hlediska zvukové produkce sluchátka rozhodně neurazí, ba naopak. Příznivci referenčního, resp. neutrálního poslechu u tohoto modelu pravděpodobně nenajdou to, co hledají, všichni ostatní uživatelé však budou s charakterem zvukového přednesu určitě spokojeni. V základní konfiguraci je zvukový projev velice příjemný, naladění basů a výše dodává přehrávané hudbě šťávu a celkově je přednes velmi energický a živý. Čitelnost zvuku je dobrá i při vyšších hlasitostech, kdy nedochází z výraznějšímu zkreslení. Tovární naladění je velmi dobré, avšak díky ekvalizéru v doprovodné aplikaci je možné charakter zvuku ještě více upravit, resp. přizpůsobit poslouchané hudbě. Díky tomu sluchátka nabídnou celou řadu „zvukových profilů“, ze kterých by si měl vybrat snad každý uživatel.

Velmi slušně je zde naladěná jak funkce ANC, tak režim propustnosti, který je velmi dobře použitelný například v práci nebo kdekoliv jinde, kde potřebujete s někým komunikovat a nechcete si sluchátka vyndávat z uší. V rámci aplikace je navíc možné nastavit intenzitu jak ANC, tak propustnosti a výsledný efekt si ještě víc nastavit dle vlastních potřeb.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Marhsall Motif A.N.C. rozhodně patří mezi ty povedenější modely na trhu. Prakticky jedinou jejich nevýhodou je, na dnešní poměry už poněkud slabší výdrž baterie, která v případě zapnutého ANC dosahuje zhruba 4,5 až 5 hodin dle intenzity používání. V případě provozu sluchátek bez ANC je však výdrž lepší. Kromě toho jde však o velice povedený model, který nabízí jak dobré zpracování a příjemný design, tak solidní vybavení včetně doprovodné aplikace s ekvalizérem a především i velmi slušný zvukový projev, který by měl uspokojit naprostou většinu uživatelů. S tímto modelem zkrátka krok vedle neuděláte.