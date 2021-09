Recenze bezdrátových sluchátek Marshall Minor III: Skvěle hrající pecky

Nebudeme si nic nalhávat, technologický trh je značně přesycen bezdrátovými sluchátky. Jakmile si nějaké chcete pořídit, jde vám z množství ve vaší cenové kategorii hlava kolem. Pokud se v současné době po nějakém novém kousku do vašich uších poohlížíte, možná vás zaujme právě tato recenze. Společnost Marshall asi každý zná. Nedávno do svého portfolia zařadila velice zajímavá pecková bezdrátová sluchátka zvaná Marshall Minor III. Jsou tato sluchátka ale skutečně dobrá? Na to se podíváme v níže umístěné recenzi.

Obsah balení a technické specifikace

Nejprve ale pohlédneme na samotné balení. Sluchátka Marshall Minor III vám dorazí v sympatické tmavě šedé krabičce, na jejíž přední straně můžete vidět design sluchátek spolu se sdělením, že nabízí až 25 hodin poslechu hudby. Na bočních a zadních stranách si všimnete technických specifikací. Samotné balení na mě udělalo dobrý dojem a rozhodně je vidět, že i s ním si „vyhráli“. V balení kromě sluchátek naleznete také manuál a USB-C kabel. Jelikož už jsme nakousli technické specifikace, pojďme se do nich pustit. Jde o bezdrátová sluchátka disponující Bluetooth 5.2. Frekvenční rozsah je 20 Hz až 20 kHz, impedance 32 ohm a citlivost 93 dB. Marshall Minor III disponují 12 mm měničem a na jedno nabití dokážou hrát až 5 hodin. Při plném nabití si v kapse nesete, jak uvádíme výše, velice slušných 25 hodin poslechu. K dispozici je zde též funkce rychlého nabíjení. Již 15 minut nabíjení (a to i bezdrátově) vám zaručí 1,5 hodiny poslechu. Sluchátkům nevadí ani mírné mrholení díky certifikaci IPX4. Hmotnost jednoho sluchátka činí 4 gramy, krabička pak váží 40 gramů.

Design a párování

U Marshall Minor III se taktéž hledělo i na design. Sluchátka jsou umístěna v černé krabičce, která vám velmi nápadně připomene AirPods, ovšem je vylepšená o hrubou texturu. To se rozhodně může hodit, neboť vám sluchátka z ruky jen tak nevyklouznou. Na přední straně krabičky můžete vidět logo společnosti Marshall. Nad ním se pak nachází LED dioda, která vám bude barvou indikovat stav nabití. Na spodní straně naleznete USB-C konektor a párovací tlačítko. Samotná sluchátka jsou designem běžnými peckami. Jejich vnější stranu ovšem opět zdobí logo společnosti. Spodní část sluchátek je opět vylepšena hrubou texturou. Vnější strana je rovněž vybavena dotykovým tlačítkem, jež slouží ke klasickým úkonům jako pozastavení/spuštění skladby, přeskakování skladeb či ukončení a přijmutí hovorů. Pokud máte alespoň nějakou zkušenost se sluchátky AirPods, párování pro vás nebude novinkou. Otevřete krabičku a na několik sekund stisknete párovací tlačítko. Jakmile začne blikat modrá LED dioda, přejděte do Bluetooth menu a klikněte na „Minor III“. Pokud tak učiníte, máte vyhráno.

Vlastní používání

Používání bezdrátových sluchátek Marshall Minor III jsem si od začátku velmi užíval, a to kvůli designové podobnosti právě s AirPods. Velmi oceňují hrubou texturu na krabičce, jelikož zrovna ta se vám bude jistojistě zamlouvat. Alfou a omegou sluchátek je ale pochopitelně zvuk. Jelikož jde o Marshall, je jasné, že bude velmi dobrý. Je čistý a netrpí žádnými problémy ve výškách či hloubkách. Samozřejmostí jsou pak také velmi slušné basy. Ačkoli je ale poslech samozřejmě velmi subjektivní, zklamání vás zde rozhodně nečeká. Ocenit si zaslouží taktéž magnet, jenž je dostatečně silný, a i když se budete snažit sebevíc, silou sluchátka z krabičky nedostanete. Na dobré úrovni je taktéž mikrofon. Během hovorů neměla protistrana žádný problém s čitelností mého hlasu. Pochvalu si zaslouží taktéž certifikace IPX4, což ocení především sportovci. Abych ale jen nechválil, osobně mi vadí, že jde o „pecky“. Bohužel se řadím k těm, kterým tento druh sluchátek v uších nesedí. Často jsem tak byl nucen sluchátka v uších nějakým způsobem upravovat. Jedná se ale čistě o můj problém a pokud vám pecková sluchátka v uších sedí, jste šťastným člověkem. I z tohoto důvodu jsem sluchátka nezkoušel při sportu.

Resumé

Závěrem se dá jen sdělit, že jde o velmi povedený kus příslušenství. Jak již uvádím výše, nevadí-li vám pecková sluchátka, máte vítěze. Dobrá výdrž, skvělý zvuk, nevšední design a bezdrátové nabíjení. To jsou Marshall Minor III. Zakoupit je můžete již za 3290 korun.

