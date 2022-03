Podívejte se, jak fotí iPhone SE 3 proti iPhonu 13 Pro Max

Nejlepším fotomobilem není žádný iPhone Applu, ale ani Galaxy Samsungu. Podle žebříčku DXOMark nově vládne všem smartphonům Honor Magic4 Ultimate. Záleží ale na tom, mít zařízení s těmi nejlepšími papírovými specifikacemi, nebo stačí jen obyčejný iPhone SE? A jak obstojí proti iPhonu 13 Pro Max?

Nezávislý fotografický test DXOMark sice hovoří jasně, na druhou stranu je třeba přiznat, že fotografie je i o subjektivních pocitech a samozřejmě třeba také poměru cena/výkon. iPhone 13 Pro (Max) v žebříčku aktuálně zabírá 5. místo, oproti němu je iPhone SE 2. generace 94. Jenže iPhone SE 3. generace dostal čip A15 Bionic, který je právě obsažen i v řadě 13, a tak má potenciál k tomu dostat z fotografií o poznání více.

S iPhonem 8 i s iPhone SE 2. generace sice sdílí stejný 12MPx fotoaparát, ale právě díky novému čipu získal nové funkce. Oproti předchozím modelům tak disponuje funkcí Deep Fusion, Smart HDR 4 pro fotky nebo nabízí Fotografické styly. Vším samozřejmě disponuje i iPhone 13 Pro Max, jen má 5 let náskok v evoluci celé sestavy fotoaparátů, kdy ten širokoúhlý objektiv doplňuje ještě ultraširokoúhlý objektiv, teleobjektiv a LiDAR skener. Aby bylo ale srovnání férové, budeme zde uvažovat jen s fotografiemi pořízenými širokoúhlým objektivem, a to za dne, protože model SE bohužel nedisponuje nočním režimem.

iPhone 13 Pro (Max) širokoúhlý fotoaparát:

12 MPx, 28 mm, ƒ/1,5, optická stabilizace obrazu s posuvem snímače, až 15× digitální zoom

iPhone SE 3. generace širokoúhlý fotoaparát:

12 MPx, 26 mm, ƒ/1,8, optická stabilizace obrazu, až 5× digitální zoom

Níže tedy najdete srovnání fotografií, kdy je ta vlevo pořízena iPhonem SE 3. generace a ta vpravo iPhonem 13 Pro Max. Je to ostatně poznat na první dobrou, a to díky jiné ohniskové vzdálenosti, kdy má model 13 Pro Max větší úhel záběru. Chcete-li si fotografie prohlédnout detailněji, v plné kvalitě si je můžete stáhnout zde.

Hezčí modrá, lepší hloubka ostrosti, věrnější podání barev a více detailů – iPhone 13 Pro Max vede ve všech ohledech. Podívejte se ale na fotografie ještě jednou a řekněte, jestli je ten rozdíl tak veliký. Jestli je zde těch 5 let evoluce vidět na první dobrou a jestli stojí za to ten si rozdíl 19 500 Kč mezi modelem SE 3. generace a 13 Pro Max za kvalitnější fotografie připlatit. Samozřejmě se bavíme jen výhradně o fotografiích z širokoúhlého fotoaparátu a za ideálních světelných podmínek, protože jakmile začne světla ubývat, rozdíly se ukážou o to více. Pokud si ale nekladete na své fotografie příliš velké nároky, dokáže i dnes ta 5 let stará optika poháněná nejvýkonnějším čipem skutečně potěšit.

