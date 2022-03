Apple začal prezentovat výkon místo maličkostí, které jsme milovali

Vzpomínáte si na první roky představovaní iPhonů? Myslím na dobu, kdy světlo světa spatřil iPhone 3Gs, iPhone 4 nebo třeba iPhone 6? Pokud ano, pak mi jistě dáte za pravdu, že to byla doba, kdy Apple nijak vehementně neprezentoval, jaký procesor nebo jaký výkon tyto telefony mají. Vždy se pochlubil nějakým tím srovnáním s telefony s Androidem, ale drtivou většinu času svých prezentací věnoval vychytávkám a novým funkcím, které nový model získal. Stejně tak tomu bylo i u počítačů nebo iPadů. Mnohem víc se mluvilo o designu, zpracování, materiálech, tloušťce nebo například o tom, co vše musel designový tým podstoupit pro to, aby vytvořil obyčejný stojan pro iMac.

V posledních pár keynote se však hodně věcí změnilo a Apple, který se dokázal chlubit smyslem pro detail a z maličkostí udělat to, co jsme na jeho produktech milovali a pořád ještě milujeme, se najednou celou dobu věnuje tomu, kolik tranzistorů má jeho nový procesor, jak je výkonný, jak je úžasný a jak je jedinečný. Procesory Apple M jsou doslova a do písmene neuvěřitelné a zaslouží si jistě pozornost, ovšem mám pocit, že se jim dostává pozornosti na úkor ostatních prvků, které Apple nabízí u svých novinek a to nejen, co se prezentace týká.

Pokud jste měli možnost vidět nový Mac studio, nový iPad nebo nový Apple Studio Display naživo, pak věřím, že mi dáte za pravdu, že jsou to sice na první pohled pěkné kousky železa, ovšem nejsou ničím zajímavé. Ano, pokud jste začali svět Applu sledovat včera, pak se mnou rozhodně nebudete souhlasit a budete říkat, jak úžasný design a kolik neskutečných vychytávek se u novinek Applu poslední dobou objevuje, ovšem pokud si pamatujete začátky iPhonů, začátky PowerMaců, pak víte, že Apple myslel mnohem víc na detaily. Je pravda, že je tu například MagSafe pro iPhone, jen se mi zdá, že jej Apple ani zdaleka nedokázal prodat tak, jako dříve některé své vychytávky, což vedlo k tomu, že pro něj až tak moc příslušenství jak bychom si představovali, nevidíme.

Osobně tedy doufám, že se na dalších Keynote nebude Apple honit jen za tím, aby ukázal jak výkonné má čipy a to hlavně v iPhonech nebo iPadech, kde mi jejich využití stále nedává příliš smysl, ale naopak se dočkáme zase nějakých těch drobností, které nás budou bavit a bude nás těšit je používat. Pevně věřím, že tomu tak bude a hon za výkonem brzy vystřídá zase hon za detaily.