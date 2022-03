Nový 15” MacBook dorazí příští rok, Air to však zřejmě nebude

Je tomu sice jen pár dní, co se na světlo světa dostaly první konkrétnější zvěsti o přípravách nového 15” MacBooku, který by měl být de facto zvětšenou verzí modelu Air, a už tu máme první doplňující informace. O ty se tentokrát postaral přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, kterému se podařila od jeho zdrojů získat poměrně zajímavá zpráva – nový 15” MacBook se totiž nemusí jmenovat Air, což však ve výsledku může znamenat daleko víc, než se na první pohled zdá.

Apple je zvyklý své produkty označovat relativně jednoduchým stylem, kdy i v případě existence dvou velikostí jednoho modelu použije tentýž název a velikosti pak odliší buď dodatkem Max, nebo třeba jen dopsáním úhlopříčky displeje za název zařízení. Platí však, že jsou tyto produkty hardwarově stejné či minimálně si jsou velmi blízké a tudíž je lze vnímat de facto jako jednu věc. Pokud se však Apple chystaný 15” MacBook rozhodne neoznačovat jako Air, lze to ve výsledku číst tak, že u něj nasadí jiný hardware než v případě Airu, a tedy z něj ve výsledku vytvoří zbrusu novou produktovou řadu.

Fotogalerie MacBook Air M2 koncept-7 MacBook Air M2 koncept-8 MacBook Air M2 koncept-9 MacBook Air M2 koncept-10 +3 fotky MacBook Air M2 koncept-11 MacBook Air M2 koncept-FB Vstoupit do galerie

V tuto chvíli je velkou otázkou, zda by se jednalo o řadu nadřazenou modelům Air nebo spíš podřazenou, ale vzhledem k tomu, že větší velikost donutí takřka 100% Apple k nasazení ceny vyšší než jakou nasadí u budoucích 13” MacBooků Air v základu, je vcelku pravděpodobné, že by mohlo jít spíš o Mac Airu nadřazený. Máme-li pak být konkrétní v tom, v čem by se mohl od Airu odlišovat, jednat by se mohlo například o mini LED displej (či snad OLED, o kterých se dlouhodobě v souvislosti s MacBooky spekuluje), portovou výbavu nebo třeba výkonnější procesor. Nemá nicméně smysl počítat s tím, že by se tento stroj dočkal řady Pro či Max. Vzhledem k tomu, že má být jen jakýmsi mezikrokem, se zdá pravděpodobnější spíš úplné odemčení základního čipsetu, zatímco u Airu by Apple nechal naopak zase jeho některá grafická jádra uzamčená, jako je tomu i nyní.

Co se týče představení novinky, která je v současnosti známá jen pod strohým názvem MacBook, to vidí Kuo na konec příštího roku s tím, že ve stejném období zamíří i na pulty obchodů. Snad se tedy bude jednat o zajímavý kousek s potenciálem svět zaujmout. V opačném případě bude ostatně model odsouzen k zániku, jako tomu je nyní u 13” MacBooků Pro, které v nabídce Applu tak nějak postrádají smysl.